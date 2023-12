Budget de 13,9 M$ pour la MRC en 2024

En séance régulière le 22 novembre, les élus de la MRC du Granit ont adopté les prévisions budgétaires 2024 pour des revenus et dépenses équilibrés à 13,9 M$. Il s’agit du premier budget de l’organisation unifiée depuis l’intégration des activités de la Société de développement économique du Granit.

Autre particularité, le budget 2024 a été créé avec 19 municipalités au lieu de 20, en raison du départ annoncé et imminent de la Municipalité de Courcelles. Malgré ce contexte exceptionnel et l’inflation, la MRC, par voie de communiqué, se dit satisfaite d’avoir su respecter la capacité de payer des municipalités en optimisant leurs ressources et en recherchant tous les moyens possibles pour rentabiliser chaque action.





Ainsi, malgré la perte d’un joueur, les quotes-parts des municipalités connaissent une baisse de 4,64%, représentant 30% de l’assiette de revenus de la MRC. Les autres grandes parts de revenus de la MRC reposent sur les quotes-parts facturées selon le service rendu aux municipalités, exemple la collecte des matières résiduelles et par les subventions ou les programmes gouvernementaux.





«Le budget 2024 est responsable et il est la preuve qu’une fois de plus, à la MRC, nous savons nous adapter tout en continuant d’innover dans notre offre de services. Nos champs d’intervention étant variés, notre volonté demeure de déployer les moyens nécessaires pour réaliser les mandats délégués par le gouvernement tout en s’assurant de répondre aux besoins de nos municipalités, dans le respect de la population, de notre territoire et de sa préservation», a déclaré la préfet Monique Phérivong Lenoir.





«Le présent budget était un exercice complexe dans ce contexte d’intégration de la SDEG et du départ d’une municipalité. Nous avons su travailler efficacement avec nos gestionnaires afin de poursuivre et de bonifier nos services aux municipalités, aux citoyens et aux entreprises, d’ajouter la directrice générale Sonia Cloutier. Avec l’ensemble de nos partenaires, nous serons en mesure de déployer les bons outils pour assurer le plein développement et la prospérité de notre territoire.»





Le retrait de la municipalité de Courcelles survient au terme d’un processus de regroupement avec sa voisine, St-Hilaire-de-Forsyth, dans la MRC de Beauce-Sartigan, autorisé l’été dernier par la Commission municipale du Québec. Une union qui devrait être officialisée en janvier 2024.