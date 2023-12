Permission d’occuper prolongée jusqu’au… 15 mars - : Actualités Voie de contournement

La permission d’occupation temporaire pour cette maison de la rue Wolfe, expropriée le 1er août 2023, a été prolongée jusqu’au 15 mars 2024 pour ses occupants Raymond Savoie et Rita Boulanger.

Le couple Raymond Savoie et Rita Boulanger pourra passer les fêtes en paix dans leur résidence de la rue Wolfe, expropriée par Services publics et Approvisionnement Canada le 1er août 2023, parce qu’elle est située sur le tracé de la future voie de contournement ferroviaire. La permission d’occupation temporaire, d’abord fixée au 30 novembre 2023, a été prolongée au 15 mars 2024.

«Apparemment, c’est une bonne nouvelle, on ne déménagera pas en plein hiver. Pour aller où? Pour une fois, on sait qu’on va passer un Noël tranquille», convient Rita Boulanger, se disant tout de même fatiguée de voir le gouvernement fédéral «jouer au yoyo avec nous autres».





Un jour à la fois, se dit-elle. Plus le délai d’expulsion est prolongé, mieux c’est. «Ils avaient d’abord promis une maison neuve à Raymond, un garage et une grange. Maintenant, on nous crisse dehors, ce n’est pas normal.»





Par courrier recommandé, la conseillère en biens immobiliers chez Services publics et Approvisionnement Canada, Vanessa Brazeau, a signifié à la Coopérative de vie communautaire La Chaîne et à Raymond Savoie, son président, qu’ils devaient s’engager par écrit à procéder au retrait des biens meubles leur appartenant au plus tard le 15 mars 2024. Dépassé ce délai, «advenant que des biens meubles soient toujours sur les terrains le 16 mars 2024, ceux-ci seront présumés avoir été abandonnés et le gouvernement du Canada pourra s’en départir.» Mais Raymond Savoie n’a pas l’intention de signer cet engagement. «Pour lui, c’est inacceptable!», exprime sa compagne, qui demande une rencontre avec les fonctionnaires chargés du dossier. «Là, c’est Vanessa Brazeau, avant elle c’était Catherine Beaudoin. Moi, je veux faire une plainte à Services publics et Approvisionnement Canada pour manque de transparence.» Selon Rita Boulanger, le prétexte des travaux préparatoires annoncés par le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, lors de sa récente visite à Lac-Mégantic, ne tient pas la route, puisque les travaux engagés se réaliseront de l’autre côté de la rivière Chaudière et non du côté de la rue Wolfe. (