La Fondation Christian Vachon fait sa part pour un «Noël étincelant» - Claudia Collard : Actualités

Christian Vachon

Active sur le territoire de la MRC du Granit depuis quelques années, la Fondation Christian Vachon mène actuellement sa 14e campagne de financement Offrez un Noël étincelant à un enfant. Les dons recueillis permettront à des jeunes issus de milieux défavorisés de vivre eux aussi un temps des fêtes empreint de magie.

Christian Vachon, président de la Fondation, communique que ce volet s’ajoute à la mission principale de l’organisation, qui vient en aide à quelque 2250 jeunes, dont plus d’une trentaine répartis dans cinq écoles de la MRC du Granit.





«On est présent dans tous les secteurs de l’Estrie et une partie de la Montérégie, au primaire et au secondaire. Les familles sont ciblées par les écoles et reçoivent de l’aide en fonction de leurs besoins; vêtements, activités, matériel scolaire, repas du midi… On les soutient tout au long de l’année scolaire. Donc si un nouveau besoin se présente, par exemple l’achat de lunettes, on est en mesure d’y répondre», partage celui qui a créé, en 2006, la fondation qui porte son nom afin d’offrir à tous une chance de réussir.





«Ma mère était monoparentale et on vivait dans un quartier assez défavorisé de Magog. Quand tu n’as pas tout ce qu’il faut, réussir et t’intégrer à l’école devient plus compliqué. Puis j’ai découvert la course, fait des compétitions d’athlétisme; beaucoup de gens de la région m’ont aidé. Quand j’ai fini mon secondaire, j’ai commencé à travailler comme pompier et ambulancier. C’est à mon tour de redonner à la communauté», partage Christian Vachon, initiateur du Relais du lac Memphrémagog.





À l’approche de Noël, la Fondation Christian Vachon offre une aide particulière aux familles déjà ciblées. «On contacte chacune d’entre elles pour leur demander s’ils sont en mesure de donner un cadeau à leur enfant.» Cette année, quelque 1500 jeunes seront ainsi soutenus. À l’instar de l’ensemble de l’œuvre de la Fondation, les besoins exprimés sont toujours comblés par l’intermédiaire de commerces partenaires plutôt qu’en argent.