La Ville en gestion de crise après une cyberattaque - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité

Dans la nuit du 29 au 30 novembre, la Ville de Lac-Mégantic a été victime d’une attaque ciblée de pirates informatiques. Au retour au bureau, le jeudi matin, le personnel municipal a constaté que les serveurs informatiques ne fonctionnaient plus. L’ensemble des fichiers, des dossiers et des serveurs de l’hôtel de ville, du Centre sportif, de la station Baie-des-Sables et de l’écocentre auraient été encryptés par les pirates et sont devenus inaccessibles.

«On a affaire à des experts, admet la mairesse Julie Morin en parlant des auteurs de l’attaque. Une enquête est en cours avec des experts en cybersécurité que la Ville venait tout juste d’engager.» La firme Cyber 3D de Thetford Mines, dont le mandat initial était de faire un audit sur les systèmes informatiques de la municipalité et d’accompagner l’équipe municipale en matière d’amélioration de la sécurité, travaille désormais en urgence sur une nouvelle mission, celle de reconstruire et de rétablir les réseaux. «On voyait que, de plus en plus, on avait des problèmes informatiques, ça s’accentuait.»





«On est victime d’une cyberattaque en règle. On est en discussion avec le groupe qui nous a ciblé. On ne sait pas comment, mais ils ont trouvé une faille dans notre système. On a découvert que toutes les informations accessibles par la ville sont encryptées, donc, l’ensemble des fichiers des dossiers et même les courriels», ajoute-t-elle. «Pour l’instant, nous n’avons aucune preuve que les données personnelles sont compromises», indique pour sa part la directrice des communications, Karine Dubé. Aucune plainte n’a encore été déposée à la Sûreté du Québec.





Le bureau régional du ministère des Affaires municipales et de l’habitation a été contacté, ainsi que le ministère de la Cybersécurité d’Éric Caire qui accompagneront la Ville dans ses démarches, au cours des prochaines semaines. La situation a d’ailleurs contraint les autorités municipales à demander un report du dépôt des prévisions budgétaires 2024. «On n’a plus accès à aucun document, alors qu’on travaillait l’exercice du budget depuis l’automne. On ne sera pas en mesure de la présenter en décembre. Il faut reporter en janvier ou février, à moins d’un miracle dans les prochains jours», partage Mme Morin.





La Ville a également contacté des firmes d’avocats spécialisés en cybersécurité pour s’assurer qu’elle allait pouvoir honorer ses responsabilités au niveau de la loi 25, notamment sur la protection des renseignements personnels, si l’enquête venait à déterminer que des données personnelles ont été saisies.





Aucun employé et aucun élu n’ayant accès à ses courriels ni à aucun document informatique que ce soit, la première étape, dans les heures et les jours qui ont suivi, a consisté à procéder, avec l’achat d’un logiciel, au nettoyage de tous les ordinateurs et les portables des élus et du personnel. Viendra à court terme le rétablissement des courriels, des services en ligne aux citoyens.





Les services essentiels de la ville, en matière d’eau potable et d’eaux usées et les services, ont été épargnés et demeurent sécurisés et fonctionnels soient sécurisés.





L’appareil administratif n’a plus accès aux fichiers des contribuables. L’enquête des experts en cybersécurité ne permet pas encore de savoir si ces données ont été saisies ou pas.





«On découvre un monde, des gens qui font ça 100% du temps, gérer des organisations qui subissent des cyberattaques. Et le fait d’annoncer ça publiquement, il y a d’autres municipalités qui nous contactent. On réalise qu’il y en a malheureusement beaucoup plus qu’on pense», ajoute la Mairesse.





L’impact à court terme sur les citoyens se situe sur le niveau de services. Le personnel de la Ville s’est retrouvé privé d’accès à ses outils informatiques. «On demande aux citoyens qui ont des questions de se présenter physiquement ou d’appeler par téléphone», a-t-on partagé le 1er décembre sur la page Facebook de la Ville. Impossible de payer ses contraventions à la cour municipale, autrement qu’en passant payer en personne au bureau de l’hôtel de ville.





En mode cellule de crise, les cadres se rencontrent une fois par jour pour une mise en état de la situation. «Chacun sort un peu de son cadre habituel pour soutenir l’équipe selon les besoins», assure la Mairesse. Par contre, tout n’a pas paralysé. Le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique, Jean-François Brisson, a pu tenir une réunion du comité consultatif d’urbanisme lundi soir dernier, le 4 décembre. «On est quand même capables d’avancer sur certains dossiers, mais la priorité actuellement est sur le bog informatique et l’impact sur nos équipes», insiste Julie Morin.





Si les employés de l’hôtel de ville redécouvrent l’usage plutôt archaïque du fax, les jeunes qui étaient au tournoi de hockey mineur au CSM en fin de semaine, ont appris à la dure les impacts de l’attaque informatique. «Maman, y’a pu de wi-fi!» Une cyberattaque comme dans les films? Oui, mais ce n’est pas la fin du monde, ont tenu à rassurer des parents.