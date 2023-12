Un service à la clientèle qui célèbre l’inclusion sociale - Claudia Collard : Actualités Société

L’équipe en place à la Brûlerie: Lucille Paré, Nancy Quirion (propriétaire), Marc-Antoine Gendron, Tommy Palotas-Lessard, Emilienne Mercier, Edwinsa Junie Debouquet (intervenante aux Soupapes), Donna Dallaire et Sarah-Maude Blais (stagiaire aux Soupapes). (Photo Claudia Collard) L’équipe en place au Musi-Café: À l’arrière, Véronique Richard (employée), Annie Côté Gagné (employée) et Karine Lemay (intervenante aux Soupapes). À l’avant, Pierre Larochelle, Louise Mercier, Éric Bouffard, Colette Lessard, Raphaël Baillargeon, Renée-Cl

Mettant de l’avant l’inclusion et l’engagement social tout en contribuant à démystifier les préjugés dans le cadre la Journée internationale des personnes handicapées, l’organisme les Soupapes de la Bonne Humeur a été fièrement représenté le 30 novembre dernier sur l’heure du midi, alors que des participants aux activités du jeudi ont assuré le service à la clientèle dans deux restaurants du centre-ville.

Les propriétaires de la Brûlerie et du Musi-Café ont tout de suite adhéré à l’idée proposée par l’intervenante Karine Lemay, initiatrice du projet. «Nous avons vraiment eu une belle collaboration des partenaires», souligne-t-elle ajoutant que les équipes en place ont pris part à la supervision des participants, également assistés par le personnel des Soupapes.





L’événement du 30 novembre a été précédé d’une pratique dans le cadre des activités régulières des Soupapes, permettant d’attribuer les tâches à accomplir en fonction des forces de chacun. «À leur arrivée, les participants étaient prêts; il avait très hâte de commencer et se sont surpassés. Ils ont vraiment adoré leur expérience et on a eu que de bons commentaires de la part de la clientèle», se réjouit Mme Lemay.





Cette dernière précise que le projet avait comme objectif «de sensibiliser la population afin de mettre en lumière l’importance de rendre nos communautés plus accessibles et de démontrer que les droits des personnes handicapées, c’est aussi une question de justice et d’investissement pour notre avenir commun vers une société plus équitable et inclusive pour tous.» Karine Lemay rappelle que mission des Soupapes de la Bonne humeur consiste à améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap sur le territoire de la MRC du Granit. Célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde, la Journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.