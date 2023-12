Cyberattaque: la Ville retrouve certains repères - Claudia Collard : Actualités Municipalité

Le 30 novembre dernier. tous les services informatiques de la Ville ont été la cible d’une cyberattaque.

Si aucun des fichiers encryptés lors de la cyberattaque du 30 novembre dernier n’a encore été récupéré, la Ville s’affaire à l’interne à repartir les systèmes de façon à retrouver certains repères. Une enquête est toujours en cours à l’externe et la mairesse Julie Morin a bon espoir d’être en mesure de dresser un portrait plus clair de la situation lors de la prochaine séance du conseil, le mardi 19 décembre.

«L’enquête, menée par des experts en cybersécurité, va permettre de connaitre le sort des fichiers et si on va pouvoir les récupérer. On communique au quotidien avec eux. Nous sommes aussi accompagnés par les ministères de la Sécurité publique et des Affaires municipales.»





À l’interne, les opérations courantes reprennent graduellement. «Au jour 1 de la cyberattaque, il n’était même pas possible de payer les employés. On a pu repartir ce service de trésorerie et assurer les versements à nos fournisseurs. Tous les ordinateurs ont été nettoyés et redonnés aux employés. Depuis jeudi passé, on rétablit les adresses courriels. On part de zéro; on n’a plus aucun historique, aucun contact», communique la mairesse de Lac-Mégantic, ajoutant que les sites internet du CSM et de Baie-des-Sables sont désormais fonctionnels. Le service de géomatique a pour sa part été rétabli avec l’aide de la MRC du Granit.





Chaque matin, les directeurs de service de la Ville se rencontrent pour faire le point. Pour déterminer les priorités, même si, de l’aveu de Mme Morin, tout semble prioritaire. «Les employés sortent de leur zone de confort. On en forme à l’interne pour l’informatique, le branchemement d’imprimantes… On est déstabilisés mais il y a un esprit de solidarité, même si le bocal de résilience est bien rempli.»





Cela dit, cet impact à l’interne n’a pas d’incidence sur les citoyens selon Julie Morin. «Un plan de continuité a été mis en place afin de pas interrompre les services aux citoyens malgré l’absence de toutes nos références.»





Sans vouloir livrer des informations pouvant nuire à l’enquête externe, Julie Morin transmet que les experts oeuvrant au dossier sont confiants que les données perdues pourront être retrouvées. «Mais ce n’est pas comme si on entrait une clé et tout d’un coup tout réapparait. Il va falloir décrypter un à un les dossiers. On en a pour des mois. Sauf que le seul plan B qu’on a, c’est de tout repartir à zéro… À ce jour, il y a encore trop d’inconnus; on n’a pas toutes les réponses qui nous permettent de déterminer le plan de reconstruction.»





La mairesse dressera un rapport complet de la situation à l’hôtel de ville de Lac-Mégantic le mardi 19 décembre, 19h30, au début de la prochaine séance du conseil municipal. Initialement prévu ce même soir, le dépôt du budget 2024 est reporté à une date ultérieure, les fichiers informatiques du prochain exercice budgétaire étant inaccessibles depuis la cyberattaque.