Éducation et santé: troisième séquence de grève - Rémi Tremblay : Actualités

La «Fée des peanuts» symbolise la perception qu’ont les grévistes du Front commun des dernières offres patronales du gouvernement du Québec. Un message clair adressé au premier ministre François Legault: «Écoute-nous!»

Les employés de l’État des réseaux de la santé et de l’éducation ont complété, jeudi, une troisième séquence de grève, exprimant haut et fort dans la rue leurs revendications dans l’espoir que leur cri du cœur soit entendu par leur employeur, le gouvernement du Québec. Du moins, aux oreilles de leurs députés.

Mardi, 12 décembre, alors que les enseignants du secteur Lac-Mégantic s’étaient donné rendez-vous à Sherbrooke pour une action d’éclat, les syndiqués de la CSN, de la CSQ et de l’APTS, manifestaient une nouvelle fois devant le bureau du député de Mégantic, François Jacques, brandissant des pancartes éloquentes, telle celle-ci : «Continuons, tu disais? Moi c’est terminé, tu n’auras pas mon vote.»





Dans le groupe des manifestants, Julie Bolduc, la présidente du syndicat du personnel de soutien du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, affilié à la CSN: «Ici, ce matin, on a le personnel de soutien et le soutien du personnel du Campus Lac-Mégantic (Cégep Beauce-Appalaches) qui vient nous rejoindre. Le mot d’ordre du Front commun, on dérangeait les bureaux de députés aujourd’hui.» Son syndicat représente 600 membres, dont les secrétaires, les techniciennes en éducation spécialisée, les éducatrices en services de garde et de nombreux autres corps d’emploi, y compris les techniciens en informatique.





La menace d’une grève générale illimitée n’est pas écartée par les instances syndicales qui se réunissent les 18 et 19 décembre «en prévision d’adopter des ententes de principe, si le gouvernement est bon joueur. Ça ne semble pas débloquer encore aux tables (de négociations). Ça avance lentement» reconnaît-elle.





«Les dernières nouvelles qu’on a de nos porte-parole au Front commun, on nous informe que les choses avancent. Malheureusement, c’est le rythme qu’on aurait dû avoir au mois d’avril. Du côté du soutien, on avait une partie patronale qui ne négociait pas. Pas capable de négocier une table sectorielle, ils en ont créé deux autres, une spéciale pour les aides à la classe et une autre pour regarder tous les statuts d’emploi, temps partiel, temps plein.» Malgré tout, Julie Bolduc garde espoir.





La CSN verse une prestation hebdomadaire pour toute la durée du conflit de 315$ par semaine. «Tous nos membres qui ont fait toute une journée de piquetage depuis le mois de novembre, devraient recevoir au moins deux chèques avant les fêtes, pour faire un petit coussin pour le temps des fêtes.»





Cette troisième séquence de grève, entamée le vendredi 8 décembre, se termine jeudi, le 14. Retour à la normale du calendrier scolaire, ce vendredi 15 décembre.





Pendant ce temps, les chauffeurs d’autobus n’ont pas souffert de la grève. Leur salaire a été versé, selon les termes du contrat de travail signé entre les principaux transporteurs et le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons.





Au Cégep

Le Cégep Beauce-Appalaches s’assure que le calendrier scolaire comporte le nombre minimal de jours de cours et d’évaluation requis par la loi. «Nous sommes conscients des défis que cette situation pose à notre communauté étudiante et c’est pourquoi des ajustements au calendrier scolaire seront effectués pour minimiser les impacts sur l’apprentissage, indiquait au début de décembre, Valérie Chérétaky, coordonnatrice des communications au Cégep Beauce-Appalaches. Tant que la grève n’est pas confirmée, il est difficile de statuer sur le réaménagement du calendrier scolaire et donc, s’il y aura des activités pédagogiques durant la période des fêtes.»