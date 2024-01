Cyberattaque à la Ville: données retrouvées... reste à tout décrypter - Claudia Collard : Actualités Municipalité

Julie Morin, mairese de lac-Mégantic. (Photo Claudia Collard)

La lumière se pointe au bout du tunnel de la cyberattaque dont a été victime la Ville le 30 novembre dernier. Les données perdues ont pu être retrouvées. Leur décryptage vient de débuter, processus qui prendra des mois. La mairesse Julie Morin est confiante que l’ensemble des fichiers seront récupérés dans leur intégrité.

Comme il s’agissait d’un cas de force majeure, il a été possible de décréter des dépenses extraordinaires dès la confirmation de la cyberattaque. Quatre contrats ont donc été alloués, dont un à la firme d’experts en cybersécurité KPMG-EGYDE, qui se sont affairés à récupérer les données. La firme Cypfer Corp est de son côté en communication directe avec les auteurs de la cyberattaque. L’entreprise Cyber 3D de Thetford Mines œuvre pour sa part à la reconstruction du système informatique, en collaboration avec KPMG.





Rien n’indique pour l’instant que les données personnelles des employés et des citoyens ont été utilisées. Les services de la Société d’avocats Torys ont été retenus pour conseiller la Ville quant aux communications internes et externes ainsi que pour l’assister, au besoin, dans l’application de la nouvelle Loi 25 portant sur les renseignements personnels. À l’instar des trois mandats cités plus haut, les honoraires ne sont pas déterminés à ce jour mais la mairesse assure qu’ils seront financés à même le budget courant de la municipalité.





«Nous connaissons la source de l’attaque et l’ampleur des dégâts dans nos infrastructures informatiques. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que, grâce à tous ces experts qui ont accompagné notre démarche, la Ville de Lac-Mégantic a pu recouvrer ses données et nous retrouvons petit à petit nos serveurs et nos fichiers. C’est un très long processus car il faut décrypter les fichiers un à un, un ordinateur à la fois», explique Julie Morin, qui considère tout de même réaliste la présentation en février de l’exercice budgétaire 2024.





Jugé prioritaire pour l’organisation, le serveur financier a déjà été remis en fonction et le recouvrement des autres données sera déployé peu à peu. L’environnement informatique sera transformé, impliquant notamment l’achat d’une cinquantaine d’ordinateurs pour des besoins de compatibilité avec une migration vers Office 365, afin que les données soient sauvegardées dans le cloud plutôt que via des serveurs à l’interne. Une formation sur le nouveau système sera offerte aux employés en janvier. «Le rétablissement sera long, mais nous serons à terme une organisation plus efficiente et sécuritaire», communique la mairesse de Lac-Mégantic.





Une enquête criminelle étant actuellement en cours, la Ville ne peut pour l’instant livrer de commentaires touchant les détails de la cyberattaque.