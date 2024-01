Les 21 logements du Chevalier prêts pour l’été - Claudia Collard : Actualités Immobilier

Le bâtiment accueillera ses premiers locataires le 1er juillet 2024. (Photo Claudia Collard) Denis Lacroix, responsable de projets pour les Chevaliers, Mario Blais, chargé de projet et le Grand Chevalier Richard Boulanger, dans un des logements en préparation. (Photo Claudia Collard)

Les travaux vont bon train sur le chantier du bâtiment Le Chevalier. L’édifice qui abritera 21 logements destinés aux ménages à revenus modestes en plus d’une salle multifonctionnelle d’une capacité de 250 personnes sera en mesure d’accueillir ses premiers locataires le 1er juillet.





«Tous les modules sont installés. On en est maintenant à fermer le bâtiment, travailler sur la salle et commencer le revêtement extérieur. Le bâtiment devrait être livré vers la fin mai, début juin», communique Mario Blais, qui œuvre bénévolement à titre de chargé de projet pour le conseil 2043 des Chevaliers de Colomb de Lac-Mégantic, propriétaire de l’édifice.





Ce projet communautaire à but non lucratif consiste en la création de 21 unités de logements, soit 11 avec une chambre, six avec deux chambres et quatre ayant trois chambres. En fonction de critères de sélection établis par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) et de la Société d’habitation du Québec (SHQ), le prix du loyer se situera sous la valeur marchande et les unités sont destinées aux familles et personnes seules de la MRC du Granit dont les revenus sont considérés comme modestes.





Rencontre d’information

Une séance d’information aura lieu au CSM le 18 janvier, permettant aux personnes intéressées par ce type d’habitation de connaître les critères exacts de sélection et, s’il y a lieu, d’inscrire leur nom auprès du Service d’aide à la recherche de logement (SARL). Les Chevaliers ont confié la gestion de 21 appartements à l’Office municipal d’habitation (OMH) du Granit.





Opérateur recherché

Concernant la salle multifonctionnelle, celle-ci pourra accueillir jusqu’à 250 personnes et sera dotée d’une cuisine commerciale moderne. Les Chevaliers sont actuellement à la recherche d’un partenaire pour l’opérer, selon une entente qui reste à définir.





Vitrine technologique

Via un partenariat avec Hydro-Québec, le bâtiment Le Chevalier, construit à l’intérieur du périmètre du microréseau, permettra à ses locataires de participer à la transition énergétique. Les logements seront munis des technologies les plus avancées en matière d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie, leur permettant de réduire leur consommation sans affecter leur confort. Hydro-Québec mènera des recherches afin d’évaluer la performance de ces équipements et de mieux comprendre comment les locataires se les approprient. Ces études visent à tirer des apprentissages qui contribueront à adapter le concept de microréseau à d’autres communautés afin de diminuer le recours aux combustibles fossiles.