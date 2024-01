Dernière messe dans une atmosphère de funérailles - Rémi Tremblay : Actualités Communauté

Les paroissiens de Saint-Augustin de Woburn assistant à la toute dernière messe. (Photo Claire Proteau)

Au terme de la dernière messe de Noël célébrée le 25 décembre par l’abbé Clément Baraba de la Paroisse Saint-Joseph-des-Monts, en présence de près de 70 paroissiens, la pierre épiscopale consacrée et les objets de culte ont quitté l’église de Woburn, un bâtiment centenaire qui se retrouve aujourd’hui sur le marché immobilier, affiché à 125 000$.

L’église a fait l’objet d’un appel de propositions de l’Archidiocèse de Sherbrooke en juin 2023. Les propositions pouvaient être transmises à la Paroisse Saint-Joseph-des-Monts jusqu’au 29 septembre. Et même après deux extensions de délai, aucun acheteur ne s’est présenté. Sur le site Re-Max, l’agente immobilière Gina Dubé dit souhaiter que l’église, construite en 1923 et qui a fait l’objet d’importants travaux de restauration en 2011, puisse «faire le bonheur de ceux qui cherchent un projet immobilier à transformer.» Avec un potentiel pour une salle de spectacle ou un musée, lit-on, voire une bibliothèque municipale, avec ses magnifiques moulures et boiseries.





Pour le président des marguilliers Raoul Proteau, ancien maire de Saint-Augustin-de-Woburn, cette dernière messe revêtait une ambiance davantage de funérailles que de festivités. «Parmi les 64 paroissiens qui assistaient à l’office, ils étaient une vingtaine de gens âgés dans le même état que moi. Il y avait de l’émotion, mais surtout une grande déception. Ils me disaient: c’est de valeur de laisser partir l’église.»





Si l’église est fermée, certaines obligations financières continuent de s’appliquer. «On est obligés de l’entretenir pour les assurances et continuer de payer l’électricité et le chauffage. On va emprunter l’argent de la paroisse et rembourser dès que le bâtiment sera vendu», indique Raoul Proteau.





En raison des deux ans de pandémie et de la fermeture des églises, les responsables locaux ont accumulé des dettes de près de 40 000$ pour empêcher le bâtiment de se détériorer, alors que les dons des paroissiens n’entraient plus dans les coffres. Pas question de vendre l’église pour la somme symbolique de 1$, comme cela avait été proposé en 2023. «J’ai pas été élevé par mes parents à laisser des dettes à la traîne», assure-t-il. Une fois la dette payée, les surplus obtenus de la vente seront retournés à la paroisse.