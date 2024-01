Les travaux s’accélèrent sur la ligne d’interconnexion Appalaches-Maine - Rémi Tremblay : Actualités

Le tracé que suivra la ligne d’interconnexion Appalaches-Maine à travers le territoire de la MRC du Granit.

Les travaux de construction de la ligne d’interconnexion Appalaches-Maine ont repris le 8 janvier. Hydro-Québec prévoit implanter 320 pylônes depuis le point de raccordement avec la ligne de transport New England Clean Energy Connect à la frontière du Maine, à la limite du territoire de la municipalité de Frontenac, en direction vers Disraeli. La compagnie Transport Clermont inc. assurera dès la semaine prochaine la livraison d’acier vers le chemin d’accès à la montagne par le rang 4, un contrat de 400 voyages dans un horizon d’un an, informe la présidente Cynthia Gaudreault.

Initialement estimé à 600 millions de dollars, lorsqu’il a été annoncé en 2019, le projet d’Hydro-Québec vise à acheminer 9,45 térawattheures d’électricité par année pendant 20 ans au Massachusetts, dans le cadre d’un contrat dont les revenus sont estimés à environ 10 milliards $US.





Une fois tous les obstacles juridiques levés du côté américain, en juillet 2023, Hydro-Québec a repris la construction des chemins d’accès. Le déboisement sur les terres privées de Domtar a débuté l’automne dernier. Depuis le début de cette semaine, des équipes d’entretien et de déneigement ont investi le chemin d’accès sur des terrains privés, au nord-est de la Zec Louise-Gosford. Parmi les étapes à venir, l’assemblage des pylônes au sol, levage des pylônes, installation des chaînes d’isolateurs et pose des conducteurs et câbles de garde.





L’été dernier, les travaux ont porté essentiellement sur l’aménagement du poste des Appalaches, à Saint-Adrien-d’Irlande. Le déboisement du côté de la MRC du Granit a débuté l’automne dernier. Une fois le matériel livré, des travailleurs spécialisés débuteront la construction des pylônes ainsi que la pose des câbles. Les travaux se déroulent du sud au nord, pour rejoindre le poste des Appalaches. Hydro-Québec pourra éventuellement utiliser la ligne Appalaches-Maine pour importer des surplus éoliens et solaires des marchés voisins.





Selon le nouvel échéancier, la mise en service des nouveaux équipements est prévue pour la fin de l’année 2025 ou mi-2026.





Plus aucun obstacle

Initialement entamée en 2021, la grande majorité des travaux avait été stoppée en janvier 2022 en raison d’un référendum au Maine qui contestait la légitimité du projet d’Hydro-Québec et de son partenaire américain, New England Energy Connect. La Cour Suprême du Maine a toutefois jugé la procédure inconstitutionnelle quelques mois plus tard.





La future ligne sera jumelée à la ligne existante sur 72% de son parcours. À partir de Nantes, la ligne projetée cheminera seule dans un nouveau couloir sur une distance de près de 24 km jusqu’à la frontière canado-américaine.





Le tracé dans la MRC du Granit s’étend sur 63,6 km traversant les municipalités de Stratford (9,8 km), Stornoway (14,8 km), Saint-Romain (0,9 km), Nantes (16,2 km), Sainte-Cécile-de-Whitton (5,6 km) et Frontenac (16,3 km).





En vertu de son Programme de mise en valeur intégré (PMVI), Hydro-Québec verse à chacune des municipalités touchées par ses projets une somme déterminée en fonction de la superficie du poste ou de la longueur de la ligne afin de permettre la réalisation d’initiatives pour lesquelles la population a été consultée.