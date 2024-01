Plaidoyer pour l’accessibilité aux personnes handicapées - Claudia Collard : Actualités Société

Majorlaine Turgeon est bien déterminée à «brasser la cage» en faveur de l’accessibilité aux personnes handicapées.

Atteinte de poliomyélite à un tout jeune âge, Marjolaine Turgeon a toujours réussi à transcender ses limitations physiques. Sa force de caractère combinée à sa persévérance lui ont permis de vivre pleinement, se marier, avoir trois enfants. Maintenant grand-maman de six petits-enfants, elle s’est aussi impliquée durant plusieurs années pour la défense des droits des personnes handicapées. Un sujet qu’elle tient à remettre à l’ordre du jour, particulièrement sur le plan de l’accessibilité pour ceux et celles se déplaçant en fauteuil roulant. «En 2024 je veux brasser la cage. Il est temps que Lac-Mégantic se réveille!»

Depuis deux ans, Marjolaine doit constamment se déplacer en fauteuil roulant. Mais il y a des lustres qu’elle connait bien cette réalité, pour avoir œuvré auprès des personnes handicapées et pris part à la création des Soupapes de la Bonne Humeur, qui célèbre son 50e anniversaire de fondation cette année. Une époque faste pour la défense du droit à l’accessibilité, se souvient-elle. «On allait directement dans les commerces pour faire de la sensibilisation», raconte celle qui a fait partie d’un groupe d’une quinzaine de personnes qui ont revendiqué l’installation d’un ascenseur à l’hôtel de ville de Lac-Mégantic. «Nous étions tous en fauteuil roulant électrique; ça pèse en moyenne 375 livres. On a demandé à monter l’escalier pour assister à la séance du conseil. Le maire et les conseillers ont dû nous transporter», se remémore-t-elle, ajoutant que l’opération de visibilité a rapidement porté fruit.





Mais encore aujourd’hui, déplore Marjolaine Turgeon, les défis d’accessibilité demeurent entiers. «De nos jours, on n’entend plus parler des personnes handicapées. On est rendu invisible. Il faut des opérations de visibilité pour faire bouger les choses. C’est pourquoi j’ai l’intention de brasser la cage. Même si je suis toute seule pour le faire!»





Cette dernière cite de nombreux exemples où l’accès aux commerces de détails et restaurants locaux est limité, voire inexistant, pour les personnes en fauteuil roulant. Escaliers ou seuil de porte à l’entrée, absence de rampe d’accès, allées trop étroites ou encombrées par des présentoirs. Impossibilité d’accéder jusqu’au fond d’un magasin pour essayer l’article recherché… Chaque fois, Marjolaine Turgeon exprime ses revendications. Elle s’est fait notamment répondre que le nombre de clients en fauteuil roulant n’est pas suffisant pour justifier des aménagements adaptés…





«À cause de ça, je vais magasiner à Saint-Georges. C’est accessible partout et il y a toujours un employé pour m’aider en cas de besoin. Mais j’ai la chance d’avoir un véhicule et de pouvoir conduire, ce qui n’est pas le cas de toutes les personnes handicapées», transmet celle qui s’exprime au nom de tous ceux et celles qui subissent cette injustice.





Marjolaine Turgeon soulève aussi la difficulté, voire l’impossibilité d’avoir accès à un logement adapté à Lac-Mégantic. Encore une fois, celle qui souligne avoir «un propriétaire en or», ne parle pas en son propre nom mais pour d’autres, qui n’ont pas, de son propre aveu, sa «tête de cochon». Encore ici, les témoignages qu’elle transmet sont légion et font aussi référence à des personnes âgées à mobilité réduite. «J’ai même téléphoné pour m’informer sur des nouveaux logements en construction. J’ai dit que j’étais une personne handicapée et, avant même de me demander si j’avais des enfants, des animaux ou quelle grandeur je voulais, on m’a dit: Ouain mais… si le feu pogne, tu vas faire quoi?», se désole-t-elle.





«J’ai travaillé, j’ai payé des impôts, j’ai le droit de parler. Non mais sur quelle planète on vit? Pas sur celle de 2024 en tout cas», termine Marjolaine d’un ton déterminé.