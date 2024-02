Simon Gouache «Live» le 9 février - Claudia Collard : Culture Humour

Simon Gouache sera en spectacle le 9 février à la Salle Montignac.

«Mon but premier est de faire rire. Je veux que les spectateurs sortent de la salle les yeux humides en ayant mal aux joues!» Simon Gouache se donnera à fond pour accomplir cette mission, le soir du 9 février, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac, avec Live, son troisième One man show.

En rodage de ce spectacle lors de son passage ici le 27 juillet 2022, l’humoriste a depuis donné une bonne centaine de représentations à travers le Québec. Chaque fois, confie-t-il, l’expérience s’est révélée positive.





Père de deux enfants depuis bientôt trois ans, c’est à travers ce prisme qu’il aborde les sujets de Live. «Mais ce ne pas un show qui s’adresse aux parents. Oui ça part de la paternité pour aborder plein de sujets avec un œil différent, un regard différent. Mais c’est accessible à tous. C’est ça mon métier: voir la vie de façon différente, trouver les mots pour l’expliquer et rire de ça!», partage Simon Gouache.





L’humoriste transmet que tous peuvent se reconnaitre dans un segment ou l’autre du spectacle. «C’est ça qui est le fun de parler de plein d’affaires. Un sujet que tu penses vraiment anodin peut parler beaucoup à quelqu’un.»





Si pour lui, déclencher le rire chez les spectateurs est l’objectif premier, sa vision artistique est plus nuancée. «En tant qu’artiste, je veux aimer ce que je fais. Juste faire rire pour faire rire, pour moi ce n’est pas assez. J’ai besoin de me sentir impliqué, de m’investir dans ce que je dis. Écrire un show, c’est autant une recherche de gags qu’une recherche personnelle. Ça devient une thérapie. Ça rend le processus plus confrontant mais aussi plus agréable.»





Totalement dédié à la scène, Simon Gouache est peu présent à la télé et sur le web. «Je me donne à 100% dans le moment présent. La scène c’est ma passion, c’est ce sur quoi je mets tous mes efforts. Ça n’enlève rien à ceux qui font carrière sur les réseaux sociaux mais, personnellement, j’aime mieux créer ce lien avec le public. Pour moi, c’est énormément plus fort qu’un like sous une vidéo.»