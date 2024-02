L’achat local renforcé par les cartes LM et le repreneuriat - Rémi Tremblay : Actualités Économie

Dans l’ordre habituel, Maurice Giroux de Les Maîtres du Store, Bianca Jacques, adjointe administrative, Danielle Langevin de Les Maîtres du Store, Josée Roy de Chez Maryse et Denis Roy de Commerces Lac Mégantic. (Photo Rémi Tremblay)

La neige faisant office de tout, des commerces d’articles saisonniers se rattrapent en janvier pour des achats qui n’étaient pas au rendez-vous en décembre, alors que la saison d’hiver tardait à se pointer. Et malgré la grève des employés de l’État durant l’automne, malgré les maux de tête provoqués chez certains par le remboursement des prêts COVID, malgré la fermeture d’une usine plus tôt l’été dernier, le commerce en général se porte encore bien, soutenu par les initiatives d’achat local et la reprise de commerces qui créent un dynamisme et un renouveau dans le milieu, estime Denis Roy, coordonnateur de l’organisme Commerce Lac Mégantic.

Les 10 et 11 octobre, Lac-Mégantic va accueillir le colloque annuel du réseau Rues principales, regroupant 80 collectivités à travers le Québec. Et Denis Roy s’en montre fier puisque tous les vents contraires n’ont pas altéré la volonté des commerçants de continuer de tenir boutique, parfois en transférant l’entreprise entre de nouvelles mains.





Des exemples, le coordonnateur de Commerce Lac Mégantic en a toute une liste. «Il y a Multicopie, Le Renato, le Marché LaVallée, Home Hardware, La Berge Glacée, Le Quiet et les Promenades Papineau où les trois condos commerciaux qui restaient à vendre il n’y a pas si longtemps ont tous trouvé preneurs. «Une négociation reste à concrétiser et la Ville n’aura plus rien à voir dans le dossier, après 10 ans», souligne-t-il.





L’initiative des cartes LM, développée il y a une quinzaine d’années pour encourager l’achat local, connaît une croissance avec des chiffres qui impressionnent: plus de 3 millions $ de cartes en circulation depuis le début de la formule et tout près de 400 000$ de cartes vendues uniquement de janvier à décembre 2023. Tous les commerces sont impliqués et beaucoup d’entreprises choisissent la formule pour offrir des cadeaux à leurs employés et clients, tous ont compris le sens de l’achat local. «Nos institutions financières, la Caisse Desjardins et la Banque nationale, offrent un très bon service.» Les cartes, offertes en coupures de 10$, 25$ et 50$ sont acceptées partout, ce qui fait rouler l’économie. «La communauté s’est prise en main avec ça», insiste Denis Roy.





Certes, le magasinage des fêtes a démontré que les consommateurs ont fait moins d’achats impulsifs en raison des incertitudes économiques qui planent, mais selon M. Roy, le climat n’est pas morose pour autant. Annuellement, Commerce Lac-Mégantic organise plusieurs événements, dont des semaines thématiques avec les restaurants participants, «ce qui amène le monde au restaurant.»