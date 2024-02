Fermeture de guichets: dur coup surtout pour les aînés - Rémi Tremblay : Actualités Économie

Le Centre de services Desjardins de Woburn. (Photo tirée du site internet de Desjardins)

Un ancien maire de la municipalité de Saint-Augustin de Woburn, Raoul Proteau, juge que la fermeture du Centre de services Desjardins pose problème pour la clientèle des aînés. «Une autre claque dans la face pour les aînés», lance-t-il. Un manque de considération, ajoute-t-il, qui obligera les clients âgés de prendre l’auto pour se rendre au siège social de Lac-Mégantic.

Le Centre de services de Woburn dessert également jusqu’au 8 mars les populations de Piopolis, qui n’ont plus ni caisse ni guichet, et aussi celle de Notre-Dame-des-Bois qui perdra elle aussi son centre de services.





Ex militaire à la retraite, Raoul Proteau n’a pas l’habitude de mâcher ses mots. Il préfère aller aux sources lorsqu’un problème se pointe, comme il raconte l’avoir fait dans les premiers temps où il a été élu maire, en 2013. «Notre Caisse devait fermer. Je suis allé directement à Lévis (au siège social de Desjardins) pour aller rencontrer la direction» Sans rendez-vous et sans se faire annoncer. À l’accueil, il indique vouloir rencontrer un responsable. On le fait attendre. Un dirigeant descend à sa rencontre et lui offre l’occasion de poser sa question dans une salle où sont déjà réunis une vingtaine de membres du conseil de direction. «J’avais cinq minutes, j’en ai pris 25. Ils ont annulé la fermeture de trois, quatre caisses.» Une fermeture qui sera effective quelques années plus tard.





Dominic Boucher Paquette, maire de Notre-Dame-des-Bois, la municipalité voisine, est plus modéré. «Chez nous, il y a des gens qui sont extrêmement déçus et d’autres qui acceptent. Moi, en tant que maire, je ne peux pas négocier avec Desjardins.» Il a bien reçu de Desjardins toutes les informations sur les raisons de la fermeture, mais il sera solidaire si des gens du coin lancent une pétition. L’impact sur sa communauté se résume ainsi : «soit qu’on sort de la MRC et qu’on se rende à La Patrie (un centre de services de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François) pour 10-15 minutes en auto, soit qu’on descende à Lac-Mégantic, un trajet de 35 minutes.» Pour sortir de l’argent comptant, il y a bien le magasin général qui peut dépanner mais les commerçants en général ne sont pas des distributrices de «cash». «Quand un vide se crée, il y a toujours quelque chose pour le combler», croit le maire Boucher Paquette, pensant au réseau des guichets automatiques ATM présents dans quelques rares commerces et qui permettent à la clientèle uniquement d’accéder à de l’argent comptant rapidement.





À Lac-Mégantic, des citoyens ont entrepris de faire circuler une pétition s’opposant à la fermeture du centre de services Desjardins du secteur Fatima, sur la rue Salaberry. Plus accessible, entre autres, pour les personnes à mobilité réduite.