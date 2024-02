Les aînés font les frais d’une décision de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le plus grand groupe financier coopératif au Canada. L’ambition est d’être premier dans le cœur des gens, en ayant à cœur de toujours travailler dans l’intérêt des membres et clients, et est supposée entretenir une relation de proximité avec ses membres et clients et avec les communautés auxquelles ils appartiennent.

Afin d’offrir à ses membres la meilleure réponse possible à leurs besoins de plus en plus diversifiés, Desjardins se vante de porter une attention particulière au réseau des caisses et aux divers modes de distribution de ses services. Ceci est la description résumée de leur fonctionnement coopératif.





Maintenant, la réalité. Depuis plusieurs années, nous constatons la fermeture de toutes les caisses locales de notre MRC et une fermeture progressive des guichets automatiques dans toute la MRC, car le mouvement coopératif ne rencontrait pas les normes de transactions des grosses villes et le pourcentage de transactions ne couvrait pas les frais d’opération.





Parlons des guichets qui sont installés et payés depuis des années, qui exigent une ligne téléphonique, une prise électrique et un dépôt d’argent à l’occasion et qui demandent très peu d’entretien, mais qui fournissaient un moyen facile pour les citoyens et aînés de retirer de l’argent sans avoir à se déplacer dans le trafic de la ville, ou de la circulation sur les routes dans certaines conditions.





Cette démarque de fonctionnement coopératif a complètement oublié que ce sont ces mêmes aînés qui ont financé le développement du Mouvement Desjardins au fil des années, en déposant et en prêtant leur argent, en empruntant, en payant tous les frais imaginés par les Caisses pour couvrir les frais d’opération et pour faire des profits.





Il ne faudrait pas oublier qu’ils donnent une «ristourne» aux actionnaires que nous sommes, selon les profits accumulés, merveilleux, mais aussi qu’ils peuvent donner de très généreux «bonus» ou primes de rendement aux membres de la direction du Mouvement et ces mêmes bonus sont exempts d’impôts, car les pauvres directeurs ne peuvent pas payer d’impôt sur ce revenu supplémentaire.









Revenons à nos aînés qui vont devoir venir à la Caisse de Lac-Mégantic, qui n’était pas trop grande, juste pour les clients originaux, et qui vont probablement avoir à attendre dehors, sur le trottoir, soumis aux éléments météo comme nous l’avons vu durant la pandémie. Nous avons pu constater le manque de respect envers les clients par la direction.





Est-ce que c’est le remerciement que nos aînés méritent après avoir contribué toute leur vie au développement du Mouvement Desjardins, qui les remercie avec toutes ces coupures de service, afin de pouvoir faire plus de profits pour grossir les primes de rendement de la direction?





Le Service aux membres va pouvoir fournir des séances de familiarisation aux nouvelles technologies, mais pour ceux qui n’ont pas de téléphones cellulaires, ni de tablettes ni d’ordinateurs, comment allez-vous faire? Leur en fournir? Dans ces remarques, je ne remets pas en question le travail des employés qui sont dévoués à leurs tâches.





Finalement, est-ce que le but final est d’éliminer l’argent liquide de la population, afin de contrôler le débit de l’argent en circulation par le gouvernement?





En 2021, 21 948 personnes avaient plus de 50 ans, soit 83% de la population de la MRC, et 16 528 avaient plus de 65 ans, soit 75%. Est-ce que 75% de la population a droit à plus de considération de la part du Mouvement Coopératif Desjardins auquel ils ont largement contribué au fil des années.





Raoul Proteau