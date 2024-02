Attente désolante aux passages à niveau

(Lettre ouverte au maire de Frontenac, Gaby Gendron)

Monsieur le maire,

Plusieurs fois cette semaine encore, j’ai attendu aux différents passages à niveau. J’ai été obligé de regarder un nombre incalculable de wagons. Pourtant, les sempiternels trains m’ennuient. D’abord, ils me rappellent la catastrophe du 6 juillet 2013. Des parents, des amis et des connaissances y ont perdu la vie et cela m’attriste. Ensuite, ces longs convois ferroviaires, en bloquant la circulation routière, menacent à tous les jours potentiellement la santé et la sécurité de toute personne qui se voit privée de services d’urgence qu’ils soient médicaux, policiers ou d’incendie et cela m’inquiète au plus haut point. Nous gaspillons tous notre temps et une partie de notre vie à attendre que ces interminables convois nous laissent poursuivre notre chemin. Et comme je suis citoyen de Frontenac, il est tout naturel que je pense à vous qui contestez la voie de contournement en utilisant sans vergogne nos taxes. Pourtant, cette nouvelle voie ferroviaire est essentielle pour la très grande majorité de la population, qu’elle provienne de Frontenac, de notre belle région ou même de l’extérieur de la région.





Monsieur Gendron, à l’instar de tous les citoyens qui utilisent la route 161, je tente moi aussi d’éviter de me faire coincer dans des bouchons de circulation causés par le passage des trop nombreux trains. J’en suis rendu, comme plusieurs citoyens, à espérer ne pas avoir besoin de services d’urgence parce que l’attente aux multiples passages à niveaux est de plus en plus longue et qu’elle met en péril ma santé et ma sécurité comme celle d’ailleurs de toute personne pour qui le temps qui presse se compte en secondes. Que faites-vous pour ces personnes qui ont besoin que le maire et son administration municipale se préoccupent de leur sécurité et de leur santé? Comment pouvez-vous justifier vous opposer, avec votre administration municipale, à la voie de contournement alors que parallèlement vous mettez en péril notre santé et notre sécurité?





Monsieur le maire, rassurez-nous. Votre administration municipale et vous-même devez certainement avoir pensé à tous les citoyens vulnérables de votre municipalité et aux conséquences de vos prises de position pour tous les citoyens. Quels sont vos plans et ceux de votre administration municipale pour nous aider et nous protéger? Par ailleurs, vous savez que les trains traversent la municipalité de Frontenac et qu’il y a même des passages à niveaux. Avez-vous prévu un plan d’urgence, une cellule de crise et les gestes qui devraient être posés pour notamment secourir, sécuriser, informer les citoyens si un drame se produisait? Que pouvez-vous présenter d’actions concrètes pour démontrer à toute la population que vous vous acquittez de vos responsabilités avec les autres acteurs régionaux et que vous vous préoccupez de la santé et la sécurité de tous les citoyens sans égard à leur lieu de résidence?





Monsieur le maire, les convois ferroviaires, sont présentement et ce, plusieurs fois par jour, dans l’environnement immédiat de nombreux résidents de Frontenac, de Lac-Mégantic ou de Nantes et ils importunent des milliers de personnes qui n’ont droit à aucun dédommagement. Vous semblez malheureusement oublier ces données importantes lors de vos prises de position au nom de la municipalité de Frontenac et de toute l’administration municipale.





Vous prenez position au profit d’une partie de la population en négligeant tous les autres citoyens incommodés qui sont, comme vous le savez pertinemment bien, en très forte majorité. En effet, lors de votre référendum tenu le dimanche 19 février 2023, des 1786 citoyens de Frontenac appelés à se prononcer, moins de 40% (697) l’ont fait et plus du quart (486) ne pouvaient s’exprimer. De plus, en éludant les citoyens notamment de Lac-Mégantic (5747), de Woburn (667), de Piopolis (398), de Marston (777) et de Nantes (1388), qui sont largement impactés par les trains, votre référendum présente de graves failles méthodologiques qui entachent la représentation de la réalité vécue par toute la population. (Sources. SRC / ICI Estrie, publié le 19 février 2023 et données de Statistiques Canada 2021).





Monsieur Gendron, vous et votre administration municipale refusez un projet structurant qui assurerait la sécurité des citoyens en plus de favoriser le développement économique régional. Il serait bon de nuancer votre appréciation de la situation.





Je vous prie, monsieur le maire, d’accepter mes salutations les meilleures.





Vincent Guay

Frontenac