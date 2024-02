Lâ€™aide alimentaire, pour reprendre du pouvoir sur sa vie - Claudia Collard : ActualitÃ©s SociÃ©tÃ©

D’avril 2023 à janvier 2024, la Banque alimentaire du Granit a desservi 1260 adultes et 384 enfants. (Photo Claudia Collard)

D’avril 2023 à janvier 2024, la Banque alimentaire du Granit a effectué un total de 998 dépannages, équivalent à 61 600 livres en denrées, rejoignant ainsi 1260 adultes et 384 enfants. Une augmentation de 30% comparativement à la même période un an plus tôt. L’inflation a sans doute contribué à cette hausse de précarité, conduisant aussi à l’avènement d’un nouveau type de clientèle.

«Les paniers permettent de compléter les besoins alimentaires et l’argent économisé sert à subvenir à d’autres dépenses essentielles, le temps de reprendre du pouvoir sur sa vie», explique Vicky Ménard, directrice générale du Centre d’action bénévole du Granit, organisme qui chapeaute la Banque alimentaire.





Les ménages qui reçoivent des paniers alimentaires doivent répondre à certains critères, basés sur leur revenu disponible et leurs dépenses «essentielles à la vie», précise Guylaine Roy, coordonnatrice de la Banque alimentaire. Selon sa condition économique, chaque ménage sélectionné, qui doit obligatoirement être domicilié sur territoire de la MRC du Granit, recevra une aide alimentaire une ou deux fois par mois.





Chaque panier est conçu en fonction de la taille du ménage et personnalisé en tenant compte des allergies et des goûts alimentaires. On y retrouve des conserves, produits laitiers, légumes, aliments céréaliers et aliments à base de protéines.





Dans la dernière année, la clientèle de la Banque alimentaire s’est transformée. On y retrouve plusieurs adolescents et jeunes adultes nouvellement parents ainsi que quelques étudiants, a pu remarquer Mme Roy. Un déménagement dans plus grand ou une seule augmentation de loyer peut faire la différence dans un budget déjà limité.





La hausse des demandes s’applique également aux paniers de Noël distribués en décembre dernier, soit 316 comparativement à 256 l’année précédente. Pour les 467 adultes et 187 enfants touchés, on a remis des bons d’épicerie variant de 50$ à 175$ par ménage, totalisant une valeur de 29 116,814$, en plus de livres, jouets ainsi qu’un sac santé et un sac gâterie par panier. L’option des bons d’épicerie a été privilégiée afin que chaque ménage puisse décider de la composition de son repas et ainsi «manger dans la dignité le soir de Noël», partage Vicky Ménard.





Les dons, denrée essentielle

Sans les dons de la population et la récupération d’invendus quatre fois par semaine dans deux épiceries de Lac-Mégantic, l’aide alimentaire ne pourrait exister. Activité principale permettant de regarnir les étagères de la Banque alimentaire du Granit, la Guignolée a permis, en 2023, de recueillir 60 266$ en argent, 31 030 livres en denrées alimentaires, en plus des 4878$ lors de la Guignolée des médias.





Lutte au gaspillage alimentaire

À la Banque alimentaire, on fait en sorte que rien ne se perd. Les légumes récupérés en épicerie qui ne peuvent être distribués dans les paniers le jour même seront cuisinés aux Solutions gourmandes. Les autres denrées périssables non redistribuées prendront la direction des Frigodons des sites de la Gare et de l’Ensoleillée. Une armoire de partage placée à l’extérieur des locaux de la Banque alimentaire contient également diverses denrées alimentaires, qui trouvent rapidement preneur. Depuis novembre jusqu’à aujourd’hui, on y a distribué 2442 livres en denrées. Et pour les produits non consommés, aucun gaspillage; un éleveur de porcs vient les récupérer.





Les personnes désireuses de bénéficier d’une aide alimentaire et souhaitant vérifier si elles y sont admissibles peuvent contacter Guylaine Roy au 819 583-2000.