Nantes pour l’interdiction des sifflets de train

Les élus de Nantes appuient l’initiative de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, et de la Ville de Sherbrooke de réclamer du gouvernement fédéral qu’il revoit la règlementation quant à l’utilisation des sifflets des trains à l’approche des passages à niveau, afin d’améliorer la quiétude des citoyens, en particulier la nuit.

Une motion présentée à l’Assemblée nationale par la députée de Québec solidaire a été adoptée à l’unanimité. Québec prend acte de la mobilisation des citoyens concernant les impacts du transport ferroviaire croissant et reconnaît que le bruit, spécifiquement celui des sifflets au passage à niveau, a un impact sur la santé des personnes résidant près des rails.





«Les citoyens des secteurs urbains de la municipalité de Nantes, le village et le secteur Laval, subissent les conséquences du passage du train, plus précisément l’effet des sifflets. Les sifflets peuvent perturber le sommeil profond surtout dans les secteurs contigus au chemin de fer», mentionne la résolution des élus. On y indique qu’un résidant habitant à 30 mètres du rail est exposé à 68 décibels en moyenne à l’extérieur, alors qu’une exposition à plus de 32 décibels peut modifier la structure du sommeil. Une répétition de cette exposition peut nuire durablement à la santé, ajoute-t-on. Le conseil municipal de Nantes a tenu à acheminer une copie de la résolution au député fédéral Luc Berthold, au député provincial François Jacques et à la MRC du Granit.