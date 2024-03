Paul Piché... et le public est subjugué! - Claudia Collard : Culture Musique

Paul Piché était en spectacle le 22 février à la Salle Montignac. (Photo Claudia Collard

Paul Piché a complètement subjugué son public, réuni le 22 février à la Salle Montignac. Durant plus de deux heures, l’auteur-compositeur-interprète de renom a offert un voyage mémorable sur son Chemin des incendies, album qui célèbre 35 ans d’existence, en plus d’interpréter d’autres incontournables, évoquant de précieux souvenirs au sein de l’assistance.

De Je lègue à la mer à L’Escalier en second rappel, l’ambiance euphorique est allée en grandissant jusqu’à atteindre son apogée. Sur la scène, Paul Piché était accompagné de grands musiciens, dont le bassiste Mario Légaré et le guitariste Rick Haworth, ses complices de création du Chemin des incendies. Entre les chansons, des projections sur grand écran où tous trois se remémorent la genèse des textes et musiques. Écran qui sert également de complément durant certaines interprétations.





Devant un public composé de plusieurs fans de la première heure, Paul Piché s’est donné généreusement, mélangeant savamment humour et poésie, entier sur scène comme un jeune premier tout en dégageant l’assurance d’un artiste accompli et la simplicité de celui qui n’a plus rien à prouver. Une authenticité que dégageaient aussi tous ses compagnons de scène, visiblement dans le plaisir du moment présent.









Sur la page Facebook du Comité culturel Mégantic, les commentaires des spectateurs sont aussi nombreux que dithyrambiques. «De grandes musiques, de la poésie, des chansons qui transcendent les époques, de l’émotion, de l’authenticité. Un show qui fait du bien», «À Paul et ses musiciens, vraiment un gros merci. Vous faites mon Québec!», «Un homme charismatique, drôle et d’une simplicité incroyable. On dirait qu’il fait partie de la famille»…





Que dire de plus, sinon que cette soirée fut un pur bonheur?