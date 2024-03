Vers une carte-loisirs obligatoire

À compter du 1er mai, une carte-loisirs sera exigée pour prendre part aux activités offertes au CSM et à la Station de ski Baie-des-Sables. Elle sera gratuite pour les citoyens de Lac-Mégantic et ceux adhérant à l’entente intermunicipale en loisirs. Pour les autres, son coût sera d’environ 260$, en plus d’un tarif majoré pour l’ensemble des activités.

C’est ce qu’indique le projet de règlement concernant la tarification municipale, adopté par les élus méganticois le 20 février en séance ordinaire. Cette modification concerne les frais applicables au Centre sportif Mégantic et à la Station touristique Baie-des-Sables, en plus de l’Écocentre et du Service de Sécurité incendie, frais indexés par rapport à l’an dernier.





Jusqu’à maintenant, huit municipalités s’apprêteraient à signer une entente en loisirs avec Lac-Mégantic au début du mois d’avril, soit Audet, Lac-Drolet, Piopolis, Sainte-Cécile, Stornoway, Woburn, Val-Racine et Notre-Dame-des-Bois, cette dernière ayant plus récemment confirmé son adhésion.





Comme par le passé, les Méganticois et citoyens des municipalités partenaires débourseront 50% du coût demandé à ceux des autres municipalités pour les activités au CSM. Concernant les activités offertes par les organisations sportives, un tarif sera facturé aux citoyens des municipalités non participantes, en plus des frais réguliers, pour l’utilisation des plateaux. Pour le Club Granigym, le surplus à verser à la Ville se chiffrera entre 225$ et 2500$ par saison selon le niveau. À l’Association du hockey mineur et au Club de patinage artistique Les Lames Argentées, le supplément se situera entre 1140$ et 2280$.





La Ville assume 60% de la totalité de la facture de l’entente intermunicipale de loisir, 40% incombant au reste de la MRC du Granit. La quote-part demandée à chaque municipalité est basée sur la population, la richesse foncière uniformisée et sa distance par rapport aux infrastructures de la Ville. Des options mitoyennes ont aussi été offertes par la Ville, dont celle de payer 80% de la contribution demandée, donnant ainsi accès à la carte loisir pour 130$ et à un tarif majoré de 25% (au lieu de 100%) pour l’inscription aux activités. Une option retenue jusqu’à maintenant par Stornoway. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, est toujours en attente d’une contre-proposition de Frontenac, Nantes et Marston. «Mais d’ici la mi-mars, nous devons avoir la confirmation de toutes les municipalités afin d’être prêts pour le 1er mai», termine-t-elle.