Le Nœud: une confrontation sans issue - Claudia Collard : Culture Théâtre

Les comédiennes Édith Paquet (l'enseignante) et Sandra Dumaresq (la mère) ont livré un jeu d’une grande intensité le 7 mars à la Salle Montignac. (Photo Claudia Collard)

Réaction d’une mère dont le fils de 11 ans s’est enlevé la vie: se pointer à son école pour une rencontre de suivi… prévue avant la tragédie. Ébranlée et visiblement surprise de sa venue, l’enseignante du jeune garçon n’ose élaborer sur la question… Une confrontation verbale s’installe, où les idées s’entrechoquent sans se rencontrer. La pièce Le Nœud fait frémir certes, mais pose surtout une réflexion sur nos propres contradictions.

Présentée le soir du 7 mars à la Salle Montignac, cette pièce de l’Américaine Johanna Adams, traduite par Maryse Warda et mise en scène par Guillermina Kerwin, est jouée par Sandra Dumaresq et Édith Paquet, dans les rôles respectifs de la mère et de l’enseignante du garçon. Un huis clos d’une heure dont l’ambiance de suspense tient en haleine jusqu’à la fin.





Écrite peu après la fusillade de Columbine en 1999, la pièce campe une relation pour le moins ténue entre cette enseignante et cette mère, professeure d’université, qui la considère responsable du suicide de son fils. Fils qui, on l’apprendra au fil du récit, a rédigé un texte d’une violence sans nom, lequel lui a valu une suspension. Un texte lu par l’enseignante sous l’insistance de la mère, quelque part en déni de la perte de son enfant… qui en évoque plutôt la beauté de l’écriture et la liberté d’expression.





Cette ligne entre l’acceptable et l’inacceptable, qui varie selon notre position dans une situation donnée, nous place dans un dilemme digne d’un nœud gordien. Oui la violence sous toutes ses formes est inacceptable mais doit-on l’empêcher à tout prix s’il s’agit d’un processus de création? En même temps, des balises ne sont-elles pas nécessaires dans le système scolaire? Et si on passait à côté, en oubliant cet enfant qui aurait eu visiblement besoin d’un soutien psychologique plutôt que d’une sanction pédagogique? Et si, au lieu de blâmer autrui et cracher son mépris et sa supériorité à l’endroit de l’enseignante, la mère s’était davantage intéressée aux forces et faiblesses de son propre fils?





Se dégage également de cette pièce le jeu puissant des comédiennes. Échangeant avec le public après la représentation, Sandra Dumaresq et Édith Paquet ont décrit la réalité de leur personnage respective, de cette mère aux traits narcissiques pour qui la seule façon de survivre est de se tenir loin des raisons pour lesquelles son fils s’est enlevé la vie… jusqu’à ce qu’elle craque. De cette enseignante d’une classe surchargée à qui les supérieurs ont interdit de parler parce que des poursuites judiciaires sont dans l’air. Puis qui finit elle aussi par ouvrir les vannes…





En bout de piste si personne n’est véritablement coupable de la mort de ce garçon, on peut certainement s’interroger sur les responsables de cette atrocité. Dans cette fiction, comme dans la réalité qui l’a inspiré.