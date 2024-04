Lancement d’un grand mouvement citoyen vers la transition énergétique - Rémi Tremblay : Actualités

Richard Michaud, président de la CITÉ, et la mairesse Julie Morin, branchés sur la transition énergétique. (photo Rémi Tremblay)

Manifestation à la fois d’une vision municipale poursuivie depuis 2017 et d’un leadership affirmé en matière de transition énergétique à l’échelle du Québec, la Ville de Lac-Mégantic s’adjoint des partenaires du milieu pour un événement qui doit servir de rampe de lancement à un grand mouvement citoyen, la Semaine de la transition énergétique, du 29 avril au 5 mai, se terminant par le Salon Énergie et Environnement, la fin de semaine des 4 et 5 mai. Sept jours durant lesquels le Centre sportif Mégantic sera entièrement mobilisé au cœur d’une programmation grand public.

Pour ce premier grand rendez-vous, qualifié d’historique, avec les citoyens en matière d’environnement, de mobilité durable et de transition énergétique, la Ville a mandaté la Commission de l’innovation et de la transition énergétique (CITÉ) de planifier une programmation qui proposera de nombreuses conférences adressées à différentes clientèles cibles, des séances d’essai de véhicules électriques, de l’animation pour les enfants d’âge scolaire et des expositions et démonstrations de nouvelles tendances.





«On a voulu être un leader et on le devient, affirme la mairesse Julie Morin. Suite à la tragédie, on peut donner du sens à tout ça, en se tournant vers les énergies renouvelables pour se reconstruire, en ayant un pas en avant sur l’ensemble du Québec et en devenant un leader pour les autres communautés comme la nôtre. On met plusieurs actions de l’avant depuis plusieurs années et on se donne les moyens de nos ambitions.»





La Semaine de la transition énergétique sera l’occasion pour la Ville et la CITÉ de mettre de l’avant les avancées significatives des dernières années. Avec le soutien financier gouvernemental de 2,5 millions sur trois ans, annoncé au printemps 2023, les élus se sont donné des outils et des moyens de sensibilisation et de mobilisation de la population. «Hydro-Québec y aura une place importante aussi, parce qu’ils ont un paquet de programmes à offrir aux citoyens; des programmes passablement connus bien souvent et qui valent vraiment la peine, tel Hilo, qui s’adresse au citoyen désireux d’améliorer son empreinte carbone», relève le président de la CITÉ, le conseiller Richard Michaud, lui-même adepte du changement de comportements.





Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a été invité à ouvrir la Semaine, avec l’activité midi-conférence destinée aux gens d’affaires, sur le thème: «la transition au Québec et comment les communautés même petites, comme celle de Lac-Mégantic et région, peuvent y contribuer concrètement.» Offerte en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Région de Mégantic, la conférence est ouverte à tous, pour un prix d’entrée de 45$.





«Hydro-Québec sera également présent cette journée-là. Il y aura des visites du microréseau et ses représentants vont aussi vouloir parler aux gens d’affaires, voir comment ils peuvent faire en sorte d’utiliser les services et les projets pour améliorer leur empreinte environnementale et diminuer leurs GES, en étant le plus efficace possible», souligne Richard Michaud. Le grand mouvement de mobilisation s’adresse aux individus comme aux citoyens corporatifs, et particulièrement aux élus et au monde économique.





Le mercredi 1er mai, à 19h, une conférence grand public, disponible en ligne, d’un exemple d’entreprise qui a fait le virage vers l’écohébergement, Hébergement aux Cinq sens de Piopolis. Les propriétaires Paule Rochette et Benoit Paquette ont réalisé sur leur propriété des lieux autonomes sans électricité, dans un mode de vie totalement différent. «Les gens qui y séjournent sortent souvent changés, en voyant différemment leur consommation d’eau potable et d’énergie. Les propriétaires sont des ambassadeurs de la transition énergétique, ils possèdent une expertise vraiment importante et viendront partager leurs façons de faire avec le public», insiste M. Michaud.





Pour le jeudi 2 mai, place à un forum municipal sur le thème de la Semaine. «La clientèle cible, c’est le monde municipal. Des conférences, des ateliers destinés aux élus et aux intervenants municipaux de la MRC du Granit, mais également dans les autres MRC de l’Estrie qui seront invités à se déplacer, avec la possibilité pour eux de repartir d’ici avec des outils supplémentaires pour le développement de leurs communautés», se réjouit la mairesse Morin. La conférence d’ouverture sera prononcée par Richard Bergeron, l’un des fondateurs du parti Vision Montréal de Valérie Plante et urbaniste de formation s’intéressant à l’aménagement du territoire et au développement durable. Sur l’heure du midi, Julie Morin doit prendre la parole pour développer la vision de la Ville et rappeler l’histoire qui amène Lac-Mégantic à devenir une source d’inspiration, à l’échelle du Québec et du Canada. «Je devrais annoncer quelques bonnes nouvelles sur la suite des choses, glisse-t-elle durant l’entrevue à l’Écho. Au moment où l’ensemble des municipalités du Québec pousse vers un mouvement québécois, on est clairement bien positionnés dans cet écosystème et on veut encore aller plus loin avec nos citoyens. Il faut les sensibiliser et les mobiliser. La Ville est un levier, mais tout autour, ce sont nos citoyens, nos commerces qui sont engagés sur le chemin de la transition.»





Une journée des écoles, avec de l’animation pour les jeunes de la polyvalente et des deux écoles primaires, prendra place dans la programmation, le mardi ou le vendredi. La date reste à déterminer avec le milieu scolaire. «Les organisateurs ont voulu atteindre tout l’éventail des clientèles cibles, même les enfants, parce que c’est en bas âge qu’on les sensibilise», exprime-t-elle.





Moment fort de la Semaine, le Salon Énergie et Environnement, dont l’admission sera gratuite. Sur la patinoire, différents kiosques mettant de l’avant des produits et services permettant aux citoyens de faire des gestes sensés pour la planète. Une dizaine de conférences et ateliers y seront présentés sur différents thèmes liés à la consommation. Le gymnase sera occupé par une exposition sur la mobilité durable, incluant les véhicules électriques disponibles sur le marché. À l’extérieur, il sera possible de faire l’essai de véhicules, en collaboration avec l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ).





En continu tout le weekend dans l’agora, différents ateliers offerts aux enfants et aux familles, dont une animation pour les enfants, proposée par la Cité de l’énergie de Shawinigan, le samedi, et un Quiz Énergie, le dimanche, animé par le journaliste économique de RDI et ICI Radio-Canada, Gérald Fillion.