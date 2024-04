Noé Lira : quand l’activisme prend de airs de fête - Claudia Collard : Culture Musique

Noé Lira sera en spectacle le soir du 25 avril à la Salle Montignac. (Photo Camille Letellier)

Pour son premier album, Latiendo la Tierra, qui signifie le pouls de la terre, Noé Lira parle d’identité, d’intimidation, de violence faite aux femmes… Un message à résonance féministe, porté par des valeurs fortes, sous une musique enjouée qui donne envie de danser. «L’art est pour moi engagé, politique. Mais j’ai choisi de transformer cette colère en quelque chose de lumineux, positif, chaleureux. C’est un appel à l’amour, à l’empathie, à la solidarité», partage l’autrice-compositrice- interprète qui sera en spectacle le jeudi 25 avril, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Née ici d’une mère québécoise et d’un père mexicain, Noé Lira honore ses racines latines, tout en conservant son identité plurielle. «Un premier album c’est toujours très intime. J’avais envie de faire un retour aux sources», partage l’artiste qui propose un spectacle trilingue, où l’espagnol côtoie le français et l’anglais et où les chansons sont ponctuées de poésie. «Toutes les langues m’habitent; je les utilise au quotidien. Je n’ai pas besoin de choisir», partage celle qui a été fortement inspirée par la liberté et la décomplexion de l’œuvre de la regrettée Lhasa de Sela.





Artiste multidisciplinaire, Noé Lira a toujours baigné dans le chant, la danse et le théâtre. Plusieurs ont pu apprécier son talent de comédienne dans la télésérie L’Empereur, alors qu’elle incarnait Manuela, qui fait courageusement face à son agresseur. Pour cette activiste, ce rôle représente un grand cadeau. «J’étais vraiment sur mon X. J’ai un fort besoin d’être une actrice de changement; cette série-là contribue à ouvrir le dialogue en montrant le parcours d’une victime, d’une survivante face à un agresseur. C’est rare qu’on voit à l’écran des personnages latinos qui ont des grandes courbes narratives, quelque chose à jouer qui n’est pas en lien avec leur identité culturelle. Je n’ai jamais vu des personnages qui me ressemblaient à la télé. On est dans une ère de changement, qui est davantage le reflet de la société», se réjouit-elle, partageant avoir eu de nombreux commentaires chaleureux sur son personnage. «Rejoindre les gens, c’est ce qu’un artiste espère. Encore plus si ça s’inscrit en lien direct avec ses valeurs.»