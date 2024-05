Expérience Affaires Mégantic: pour stimuler le tourisme en basse saison - Claudia Collard : Actualités Économie

Le conseil d’administration d’EAM est formé de représentants de chacun des secteurs liés à l’offre. «Notre niche se situe entre 50 et 200 personnes et on vise atteindre autour de 25 événements à notre deuxième année d’opération. À l’an 2, on prévoit des retombées économiques de 1,14 M$», partage Stéphane Vachon, représentant de la Ville et des infrastructures au sein du conseil d’administration.



Sonia Lapointe fait valoir que les entreprises et organisations ont de plus en plus tendance à tenir leurs événements hors des grands centres urbains. «On va de plus en plus vers les grands espaces. On ne fait pas seulement de la formation; il peut y avoir des visites, un tournoi de golf…» «On veut offrir un service à échelle humaine, avec notre couleur propre. On est reconnus pour notre accueil, pour être fort en culture, en transition énergétique, en développement durable… c’est ça qu’on va mettre dans l’expérience qu’on va faire vivre aux gens», renchérit Stéphane Vachon.



Mme Lapointe communique que l’offre d’EAM va contenir le «wow» des membres producteurs, de façon à rejoindre une pléiade de goûts et besoins. C’est à partir de cette offre que seront conçus les forfaits clé en main par Expérience Affaires Mégantic. «Tout le monde donnera son meilleur; on veut que le client soit toujours satisfait», fait valoir Sophie Royer, trésorière du conseil d’administration et représentante pour la catégorie service alimentaire.



En plus d’être unique par sa particularité «clé en main», l’offre d’EAM dispose d’une charte qualité pour l’ensemble de ses activités, afin d’optimiser satisfaction et fidélité. «On va s’occuper du client dès le début du processus jusqu’après l’expérience», soulève M. Vachon.



Expérience Affaires Mégantic accueillera son premier événement en novembre, qui réunira autour de 150 personnes. Un coup d’envoi attribuable à des contacts locaux, vecteurs importants dans l’enclenchement du processus. «Il nous reste à attacher le budget pour le marketing. Pour l’instant, on a décidé de démarrer selon nos moyens, avec un premier congrès. On compte aussi sur les gens de la région, dont plusieurs font partie d’un regroupement ou d’une association. On va y aller un événement à la fois, pour bien roder le concept», communique Stéphane Vachon.



Sonia Lapointe décrit le modèle proposé comme une solution «win-win-win». «Win pour la coop, win pour clients et win pour membres producteurs.» Et jusqu’à maintenant, un vent d’optimisme souffle sur EAM. «C’est vraiment l’fun! Tu sens une énergie de collaboration», partage Stéphane Vachon. «Et ça va remettre de la vie dans le centre-ville!», ajoute Sophie Royer.