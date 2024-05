L’Écho intègre le groupe icimédias - Rémi Tremblay : Actualités

L’équipe de L’Écho de Frontenac- Devant: Danielle Poulin, infographiste, Suzanne Poulin, directrice, et Muriel Lassagne, commis. Debout derrière: Rémi Tremblay, rédacteur en chef, Claudia Collard, journaliste, Michel Pilotte, directeur des ventes, et Lin

Après un parcours de 95 ans à titre d’hebdomadaire indépendant, L’Écho de Frontenac intègre icimédias, regroupant plus d’une vingtaine de journaux hebdomadaires répartis dans six régions du Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Haut-Richelieu, Mauricie, Thetford et Victoriaville et à Cornwall, Ontario.



La transaction a été rendue publique le 30 avril, à l’occasion de la soirée du Grand Gala annuel d’Hebdos Québec, par le président d’icimédias, Renel Bouchard. «Aujourd'hui, Icimédias a complété l'acquisition du journal L'Écho de Frontenac, de Lac Mégantic. Nous sommes heureux d'accueillir, dans la famille d'icimédias, l'équipe de ce vénérable hebdo dont une partie de la distribution est toujours vendue. Il dessert sa région depuis 95 ans. Icimédias prend la relève de la famille Poulin qui a fondé le journal et le dirige depuis trois générations. L'Écho est un hebdo de valeur essentiel à sa région. Il trouvera donc sa place facilement chez icimédias dont la mission est d'assurer la pérennité de l'information de qualité dans les régions du Québec, en plus de fournir aux commerçants et à l'industrie locale les moyens les plus modernes pour développer leur mise en marché. Bienvenue à toute l'équipe de L'Écho. Et merci pour leur confiance, particulièrement la directrice Suzanne Poulin.»



Sur la carte de l’Estrie, l’Écho s’ajoute à l’Avenir et des Rivières (Brome-Missisquoi), le Granby Express, le Guide de Cowansvile, le Progrès de Coaticook, le Reflet du Lac et le tout nouveau Sherbrooke.info. Sur la carte de l’Estrie, l’Écho s’ajoute à l’Avenir et des Rivières (Brome-Missisquoi), le Granby Express, le Guide de Cowansvile, le Progrès de Coaticook, le Reflet du Lac et le tout nouveau Sherbrooke.info.

L’éditrice de l’Écho, Suzanne Poulin, se veut rassurante pour l’avenir du journal. «Une page se tourne, mais notre histoire commune, écrite depuis 1929, continuera de s’écrire. En tant que membres de la famille Poulin, ma sœur Danielle et moi avons grandi au sein de l’industrie des hebdomadaires, portant fièrement le flambeau de la 3e génération d’entrepreneures. Cependant, face aux défis croissants auxquels est confronté le secteur des médias dans son ensemble et à la nécessité de progresser vers les technologies de pointe pour améliorer nos produits et services, il est devenu difficile d’assurer seules la survie de l’Écho, comme média indépendant. Il était donc essentiel de joindre une entreprise de presse pour nous amener vers le 100e anniversaire du journal, en 2029.»



Le président d’icimédias, Renel Bouchard, a assisté à l’évolution des médias écrits québécois depuis le début de sa carrière au Canada-Français, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il connaît bien les enjeux liés aux journaux régionaux. À la barre d’icimédias, il s’est donné comme mission de perpétuer la tradition et la faire évoluer pour qu’elle s’adapte aux enjeux de société, qu’ils soient locaux ou régionaux, ayant à cœur d’offrir une information de qualité aux centaines de milliers de lecteurs qui, chaque semaine, lisent leur journal local, aussi bien dans sa version papier que sur le support numérique.



«Nous tenons à remercier toute l’équipe de l’Écho, passée et actuelle, avec qui nous avons publié plus d’une centaine de milliers de pages d’informations venues enrichir la mémoire collective. C’est grâce à eux tous que l’Écho est devenu une référence en information régionale», a tenu à conclure Suzanne Poulin. «Nous tenons à remercier toute l’équipe de l’Écho, passée et actuelle, avec qui nous avons publié plus d’une centaine de milliers de pages d’informations venues enrichir la mémoire collective. C’est grâce à eux tous que l’Écho est devenu une référence en information régionale», a tenu à conclure Suzanne Poulin.

Au terme de la transaction conclue entre les propriétaires de l’Écho de Frontenac, la famille Poulin, et icimédias, L’Écho fait désormais partie du plus important groupe de journaux régionaux du Québec, rejoignant plus de 500 000 lecteurs.