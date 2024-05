Un train croisière pourrait s’arrêter à Lac-Mégantic - Rémi Tremblay : Actualités Tourisme et loisirs

Le plan de relance des opérations du train Orford Express, dès le printemps 2025, par un groupe de partenaires d’affaires de Sherbrooke, pourrait inclure, dans une deuxième phase, un droit de passage jusqu’à Lac-Mégantic négocié au cours des prochains mois avec le Canadien Pacifique.



Dans une deuxième phase, l’entreprise identifiée sous la raison sociale PAL+ compte proposer aux passagers de son train croisière au moins une nuitée à Lac-Mégantic. «Compte tenu des limites de temps et de vitesse, nous croyons qu’il serait opportun d’offrir un voyage Montréal-Lac-Mégantic incluant des séjours à Magog (une nuitée à l’aller et deux au retour). Sur le chemin entre Montréal et Lac-Mégantic, les passagers pourront aussi s’arrêter pour visiter les centres-villes de Saint-Jean, Farnham, Sherbrooke et Scotstown», indique le document transmis lors d’une conférence de presse à Sherbrooke, plus tôt en début d’année.



Deux options y sont présentées pour le train croisière: la première offrant trois nuitées à Lac-Mégantic et trois à Magog, la seconde, cinq nuitées dont une à Lac-Mégantic. «Un séjour à Lac-Mégantic se combinera à quatre autres des plus belles destinations des Cantons-de-l’Est offrant une expérience semblable à celle du Rocky Mountaineer de l’Ouest canadien. Lors de la première année, nous prévoyons que la clientèle du train croisière sera surtout canadienne. Toutefois, pour l’avenir, nous envisageons que la clientèle du train croisière cinq nuitées sera comparable à celle des croisières en bateau. Nous nous attendons aussi à ce que la clientèle sera américaine à 51%, européenne à 24%, canadienne à 14% et internationale à 11%.





Le train touristique, selon les promoteurs, sera donc une façon de faire rayonner les Cantons-de-l’Est partout dans le monde», fait valoir l’entreprise. À plus long terme, l’Orford Express placerait Boston sur son itinéraire.



La nouvelle entreprise Chemin de fer Orford Express, détenue par Michel Gaudreau et Nokolaï Ray, détient actuellement le droit de passage pour le segment Sherbrooke-Magog-Bromont et souhaite, dans un premier temps, combiner la réputation du Orford Express, lancé sur les rails en 2006, au potentiel qu’offre le chemin de fer, en reliant les Cantons-de-l’Est et l’Ouest de la Montérégie au centre-ville de Montréal.