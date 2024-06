Le Fonds bassin versant en aide à sept associations de riverains - Rémi Tremblay : Actualités Environnement

Dans l’ordre habituel: Marc-André Bouchard, administrateur à l’Association de protection de l’environnement du lac Trois-Milles (APEL3M); Ève Courtois (RAPPEL); Jean-Sébastien Roy, directeur général de la Municipalité de Frontenac; Denyse Blanchet, mairesse de Stratford; derrière, Christian Labrecque, vice-président de l’Association des riverains du Petit Lac Lambton; devant : Marie Fortier, présidente de l’Association de protection du lac Drolet (APDLD); derrière: Alain Villeneuve, président ARPLL; la préfet de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir; Rémi Morin, coordonnateur à la gestion des cours d’eau à la MRC du Granit; Peter Manning, maire de Piopolis et président du Comité consultatif en environnement (CCE) et la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.

Une somme de 56 000$ du Fonds bassin versant de la MRC du Granit est versée à sept associations de protection des lacs et cours d’eau, afin de permettre la réalisation de projets totalisant 143 399$. Chaque projet est soutenu à hauteur de 8 000$. L’annonce des projets choisis au terme du 17e appel de projets a été faite le 27 mai, par la préfet Monique Phérivong Lenoir, lors de l’ouverture de la journée des associations riveraines. Approuvés par le comité consultatif en environnement de la MRC, les projets visent des interventions spécifiques dans certains des 25 plans d’eau qui se trouvent sur le territoire.



À elle seule, la municipalité de Stratford en compte cinq. La mairesse Denyse Blanchet a souligné que la somme de 8 000$ obtenue via le Fonds bassin versant, représentant 50% du coût total du projet, vise l’inspection des installations septiques, notamment les puisards qui se trouvent à proximité des cours d’eau. Il existe sur son territoire municipal plus d’un millier de fosses septiques. «L’objectif de ces inspections est de pouvoir intervenir auprès des propriétaires dont l’installation septique ne serait plus conforme et ainsi de diminuer les contaminations de phosphore et de coliformes fécaux dans les cours d’eau.»



Pour sa part, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Trois-Milles, à Sainte-Cécile-de-Whitton, compte utiliser cette somme pour vérifier le niveau de conformité de toutes les bandes riveraines du lac Trois-Milles, a souligné Marc-André Bouchard. Les services d’une consultante en environnement ont été retenus. La tournée qu’elle effectuera permettra d’identifier les propriétés dont la bande riveraine nécessite des améliorations et de conseiller des correctifs.



Les Municipalités riveraines du lac Mégantic, soit Frontenac, Piopolis, Marston et Lac-Mégantic, procèderont à une mise à jour de l’inventaire du myriophylle à épis sur le lac réalisé en 2019, pour ainsi assurer une meilleure planification des sessions d’arrachage et de pose de toiles. Le travail pour 2024 est déjà commencé, a indiqué le président, Peter Manning.



Le lac Aux Araignées, à Frontenac, recevra une attention particulière avec la réalisation d’un inventaire des espèces exotiques envahissantes et du myriophylle à épis, «afin de planifier adéquatement les prochaines actions pour assurer la préservation de sa biodiversité», a expliqué pour sa part le directeur général de la municipalité, Jean-Sébastien Roy.



L’association de protection du lac Drolet utilisera le même montant pour produire une bande dessinée ludique qui viendra répondre à tous les «pourquoi» suscités par le document «Lac Drolet : Guide des bonnes pratiques», distribué en 2023. Autre volet du projet, la poursuite des prélèvements et des analyses des tributaires veillera à apporter un éclairage complémentaire sur l’occurrence des cyanobactéries et des pistes de solutions pour les limiter. (Marie Fortier)



L’Association des riverains du Petit Lac Lambton a titré son projet : Amélioration de la résilience du Petit Lac Lambton. Son président, Alain Villeneuve, dit souhaiter réaliser des activités de conservation, de protection et de restauration des berges, en plus d’une campagne intensive de mobilisation et de sensibilisation pour les riverains et les usagers du lac. L’organisme prévoit également produire un inventaire et une cartographie des plantes et des espèces exotiques envahissantes pour l’ensemble des berges et un plan de lutte sera établi, notamment un traitement contre le roseau commun déjà présent dans l’écosystème. L’évolution de la qualité de l’eau et de la sédimentation du Petit Lac Lambton, ainsi que les résultats des campagnes d’ensemencement de poissons sont aussi prévus.