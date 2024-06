Marie-Denise Pelletier en spectacle à Piopolis - : Culture Musique

Marie-Denise Pelletier sera en spectacle le samedi 8 juin à l’église Saint-Zénon de Piopolis.

Le Festival St-Zénon de Piopolis reçoit nulle autre que Marie-Denise Pelletier, ce samedi 8 juin à 20h. Avec son nouveau spectacle, Sous ma peau de femme, elle livrera des confidences sur son parcours à travers ses plus grandes chansons, mais aussi de nouvelles créations.



La chanteuse émeut le public depuis 40 ans par ses interprétations bouleversantes des plus grands textes de la francophonie, en plus d’être l’incarnation d’une voix exceptionnelle au registre étendu et d’une puissance hors norme.



L’artiste sera accompagnée des musiciens Benoît Sarrasin, son fidèle complice, Marc Papillon, Carl Mayotte et Claude Pineault à la direction musicale. La mise en scène est signée Michel Poirier, fidèle collaborateur depuis le spectacle Pour une histoire d’un soir. Et la liste des auteurs et compositeurs qui ont écrit pour Marie-Denise Pelletier est impressionnante : Robert Charlebois, Louis-Jean Cormier, Claude Gauthier, Corey Hart, Catherine Major, Michel Rivard et Marc Séguin, pour ne nommer que ceux-là.