Science et fiction à la recherche de l’origine de la vie - Rémi Tremblay : Culture Littérature

Jean Hamel, dans la salle multimédia de l’ASTROLab du Mont-Mégantic. (Photo Rémi Treamblay)

Jean Hamel a choisi l’ASTROLab du Mont-Mégantic pour lancer son tout premier roman Sous les glaces d’Europe. Près de 300 pages de pure science-fiction, qui lie déjà l’auteur à l’écriture d’un deuxième tome. Attachez votre ceinture, le voyage fictif sur Europe, l’une des lunes de Jupiter, s’accompagnera d’un site web en développement, ProjetEurope.ca, le véhicule interstellaire qui sera branché sur les plus récentes nouvelles scientifiques et le déploiement de la sonde Europa Clipper, que la NASA prévoit faire décoller d’ici la fin de l’année 2024, en mission autour de la grosse planète.

Le parcours de Jean Hamel, depuis sa participation aux ateliers d’écriture créative offerts par l’Université de Sherbrooke jusqu’à la publication de son premier roman en autoédition, «il faut se l’avouer, la science-fiction ce n’est pas le bébé le plus aimé de la littérature québécoise», relève d’un rêve d’enfance, souvent le point de départ vers toutes sortes d’aventures. Retraité de la direction de collèges d’enseignement, dont le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic, où il a tenté de faire décoller en 2010, une toute nouvelle option, un DEC en Sciences de la nature avec spécialisation en astrophysique, grâce à des partenariats avec l’ASTROLab et l’Observatoire du Mont-Mégantic, Jean Hamel est de ces gens pour qui l’appel des étoiles est fort et s’inscrit dans l’ADN depuis les débuts de l’humanité.



Si la vulgarisation scientifique est au cœur même de la mission de l’ASTROLab, pourquoi pas en faire l’éducation par la science-fiction? «Ce qui m’intéresse depuis longtemps c’est l’origine de la vie. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée, finalement, de raconter une histoire pour faire découvrir aux gens les différentes facettes de ce que la science nous a permis jusqu`à maintenant de mettre en lumière, pour apporter des explications sur l’origine de la vie.»



En choisissant de traiter son roman à travers les lunettes de la science, l’auteur guide le lecteur vers les avancées du futur, qu’il situe quelque part entre 2035 et la fin du présent siècle, alors que l’intelligence artificielle offre un précieux coup de main aux humains. Son résumé de l’histoire: «En 2076, le réveil de la sonde BRUIE-3, immergée sous les glaces d’Europe depuis 2035 et complètement silencieuse au cours des dix dernières années, attire l’attention de QUARK, l’ordinateur intelligent spécialisé dans les télécommunications et la surveillance de l’espace profond au Centre de communication avec l’espace profond (CCEP), situé à Palo Alto en Californie. Les conclusions du rapport que QUARK fait parvenir au personnage principal, William Perrin, ingénieur en télécommunications, confirment la présence d’organismes vivants aux côtés de la sonde et recommandent la réalisation d’une mission destinée à obtenir les preuves de l’existence de la vie sur Europe.»



Intégrer à l’œuvre humains et robots, des détails sur la psychologie des personnages et des données technologiques, vous avez là les ingrédients d’une science-fiction campée sur un fond spatiopolitique international, comme dirait l’auteur.