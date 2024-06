Nouveaux circuits historiques à Scotstown - Claudia Collard : Actualités Tourisme et loisirs

Les quatre circuits offerts à Scotstown sont accessibles via la plateforme BaladoDécouverte.

Le comité Coeur villageois Scotstown a procédé au lancement de quatre circuits offerts gratuitement en BaladoDécouverte sur l’histoire, le patrimoine et la culture de la ville.



Les quatre circuits ont été regroupés sous la thématique Scotstown Bourg écossais. Ils se distinguent par un court scénario au début de chaque point d’intérêt, composé par l’auteur André Gélineau et dont la narration est assurée par Ann-Catherine Choquette, Lysanne Gallant, André Gélineau, François-Louis Laurin et Marianne Roy. Le tout sous la direction, la supervision et le montage de Traces et Souvenances. Ces courts scénarios sont agrémentés de textes et photographies historiques.



Le contenu des quatre circuits est accessible via plateforme BaladoDécouverte, idée originale de Gérald Gilbert lancée en 2011. M. Gilbert a été conseiller artistique en pré-production et a revu l’intégration du contenu avant leur diffusion.



Les circuits Scotstown bourg écossais s’intitulent respectivement Les vestiges du passé du coeur industriel de Scotstown, Le coeur économique de Scotstown d’autrefois, La côte-du-Rond, l’hôtel de ville et le coeur de l’élite d’antan et Circuit historique du coeur bourgeois de Scotstown.

Tous les circuits comportent le mot «cœur», faisant référence à l’appellation des Coeurs Villageois créée par Tourisme Cantons de l’Est et pour souligner l’initiative du comité Coeur villageois de Scotstown.