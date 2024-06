Songe d’été en musique du 26 juillet au 4 août - : Culture Musique

Songe d’été en musique revient en 2024 avec une quinzaine de concerts, sur neuf scènes différentes sur le territoire. Photo tirées des archives 2023, avec les pianistes Jeffrey Marcus et John Isenberg, dans l’église de Lambton. (Archives Écho)

Le festival Songe d’été en musique aura lieu en région du 26 juillet au 4 août. Pour sa 19e saison, en plus des ateliers, des classes de maître, des cours de répertoire et des répétitions d’ensemble, le Festival proposera quinze concerts dont neuf sur différentes scènes dans des localités de la région du Granit et en périphérie ainsi que des programmes communautaires ouverts à tous les âges et à tous les niveaux d’expérience musicale.



Songe d’été en musique est présenté par son directeur artistique et fondateur, Harris Becker, comme un festival de musique ciblé sur la performance, «où les musiciens et la communauté collaborent dans un projet voué à l’excellence dans l’apprentissage de la musique et dans la performance.»



Une occasion pour les amateurs de musique classique de renouer avec les complices d’Harris Becker, parmi eux les pianistes Jeffrey Marcus et John Isenberg, le baryton Thomas Goodheart, la guitariste Laura Lessard, le violoniste Noby Ishida et la violoncelliste Maureen Hynes. La soprano Valérie Bélanger de Lambton est inscrite à la programmation 2024.



D’une durée de dix jours, le festival offrira la musique de Tedesco, Assad, Bach, Piazolla, Puccini, Schumann, Beethoven, Spirof, en première mondiale, et bien d’autres. La programmation comprend une «Nuit à l’opéra» à Lambton, des oratorios, œuvres sacrées, pour orgue, voix et violoncelle à l’église Ste-Agnès, une soirée de guitare, un récital solo du pianiste Jeffrey Marcus à la Salle Desjardins de l’Auditorium Montignac, et bien d’autres événements sur le territoire de la MRC du Granit. À cela s’ajoute un concert gratuit du Chœur d’enfants à Lac-Mégantic. Les chanteurs du studio vocal d’opéra interpréteront des scènes d’opéra, des programmes d’arias et de la musique de chambre.