Vision commune pour les membres de la CDC - Claudia Collard : Actualités Communauté

Les membres de la CDC du Granit ont pris connaissance de la planification stratégique lors du grand rendez-vous de mai.

En vue de se doter d’une vision commune et mieux répondre aux enjeux vécus par leur clientèle respective, les organisations membres de la Corporation de développement communautaire (CDC) du Granit ont participé activement à une planification stratégique définissant les orientations et actions qui seront mises en branle dans les prochaines années. Trois parcours ont été élaborés pour atteindre la vision souhaitée.



Entre l’automne dernier et la fin mai, trois grands rendez-vous ont réuni les membres de la CDC en lien avec les parcours développés, un comité de pilotage oeuvrant au suivi et à la préparation des rencontres. Parmi les principaux enjeux vécus par les clientèles desservies par la trentaine d’organisations membres de la Corporation, figurent l’accès à un logement abordable et de qualité et à un système de transport favorisant la mobilité, la sécurité alimentaire et la lutte aux préjugés.



Des enjeux ciblés et des attentes des organisations à l’endroit de la CDC ont découlé une vision. «Pour atteindre cette vision il faut travailler ensemble. D’où l’élaboration de trois «parcours de changement», des espaces démocratiques qui permettront de soutenir la mise en œuvre de certains volets de la planification stratégique», communique Marlène Bachand, directrice générale de la CDC du Granit. Elle précise que la «théorie du changement» a servi de cadre conceptuel, laquelle consiste à déterminer les étapes à accomplir pour l’atteinte du but ultime. «Il faut effectuer des changements intermédiaires avant d’arriver au grand changement. On n’a plus la pensée magique, qui cible simplement un objectif.»



Le parcours Mobilisation et vie associative évoque l’importance de développer un sentiment d’appartenance des membres au sein de la CDC. «On veut mieux travailler ensemble, faire des projets communs. Il est donc important de prendre des moments pour se connaitre et pour mieux comprendre les problématiques de chacun», fait valoir Mme Bachand.



Avec le parcours Reconnaissance et influence, on souhaite que l’apport du milieu communautaire soit davantage reconnu dans le milieu. «Si on veut avoir un pouvoir d’agir dans notre communauté, il faut que les décideurs nous reconnaissent. Pour ça, il faut être capable de se promouvoir, de se positionner sur des enjeux. De démontrer comment, comme réseau, on peut avoir plus de leadership dans les enjeux de sécurité alimentaire, de logement, de mobilité», explique Marlène Bachand, soulignant l’importance d’être davantage présent sur la scène locale. «Par exemple, à part Trans-Autonomie, aucun organisme communautaire ne fait partie du comité de mobilité durable et il n’existe pas de table en sécurité alimentaire.»



Quant au parcours Attractivité et rétention, celui-ci répond au désir des organisations de devenir des employeurs de choix. «Il y a moins de roulement qu’avant, on a une certaine stabilité mais il faut rester vigilants et réfléchir à des actions qui pourraient permettre de créer des milieux vraiment attractifs. On a le souci d’améliorer le bien-être des usagers mais aussi des employés, afin qu’ils deviennent des ambassadeurs de leur organisation», décrit la directrice générale de la CDC.



La Corporation procédera prochainement à l’embauche d’un(e) agent(e) développement pour la mise en œuvre de sa planification stratégique 2024-2027. Son récent dévoilement concordait par ailleurs avec l’actualisation du logo et du site internet de la CDC du Granit.