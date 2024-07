Des moyens de pression à prévoir : Lac-Mégantic: les employés municipaux rejettent l’offre finale à 78% - Rémi Tremblay : Actualités

Réunis en assemblée générale le 2 juillet, les quelque 110 membres du Syndicat des employés municipaux de Mégantic, affiliés à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), ont rejeté à 78% l’offre considérée comme finale de leur employeur. Leur dernier contrat de travail signé pour cinq ans a pris fin le 31 décembre 2023.

«Cette offre n’étant pas à la hauteur des attentes légitimes de nos membres, nous n’aurons d’autre choix que de déployer des moyens de pression dans les prochains jours si une entente acceptable pour nos membres n’intervient pas rapidement. Ces moyens de pression pourraient aller jusqu’à la grève», communique Rémi Grenier, conseiller syndical à la CSD.

Le Syndicat représente tous les travailleurs à l’emploi de la Ville, aussi bien le personnel de l’hôtel de ville, les employés d’entretien et des travaux publics, que les employés du Centre sportif Mégantic, de la station de la Baie-des-Sables, incluant les étudiants en période estivale et les animateurs du camp de jour. Sauf les cadres.

Lors d’un précédent vote, le 12 mars, les syndiqués avaient déjà exprimé leur détermination à obtenir à tout le moins un rattrapage salarial en adoptant à 97% un mandat pouvant aller jusqu’à la grève.

«La patience et la bonne volonté de nos membres ont atteint leurs limites face à une proposition patronale qui ne reflète ni l’ampleur du rattrapage salarial rendu nécessaire par l’inflation des deux dernières années ni les exigences de l’inflation actuelle», note le conseiller syndical.

Depuis deux ans, les membres du syndicat voient leur pouvoir d’achat s’éroder, avec une inflation galopante qui n’a pas été compensée. L’offre actuelle de l’employeur pour 2025 propose un plafonnement de l’ajustement salarial à 3% pour les années à venir, un taux déjà inférieur à la moyenne de l’inflation des sept derniers mois qui est de 3,4%. Pour le syndicat, accepter cette proposition ne permettrait pas de rattraper le terrain perdu au cours des années 2022 et 2023 et cela reviendrait, selon lui, à continuer d’appauvrir les travailleuses et les travailleurs.

Reconnaissant qu’il n’y a pas d’urgence d’agir en pleine saison estivale, le syndicat invite la Ville à revenir à la table des négociations, en présence d’un conciliateur qui suit le dossier, avec cette fois une offre bonifiée qui reflétera la réalité économique et le coût de la vie actuelle. «Nos membres sont déterminés à obtenir ce qui est juste et équitable pour eux et leurs familles tout en respectant la capacité de payer des citoyens et citoyennes de Lac-Mégantic», poursuit Rémi Grenier.

Entre-temps, selon ce-dernier, le climat de travail demeure bon. «On n’est pas si loin d’une entente. Ce sont les salaires qui accrochent», conclut le conseiller syndical. La Ville de Lac-Mégantic est représentée à la table de négociations par la greffière Nancy Roy et la procureure de la Ville, Me Andréanne Maurice.