Le plein d’art à Piopolis cet été - Claudia Collard : Culture

L'art sera à l’honneur à la Maison culturelle Laurier-Gauthier cet été.

L’Association touristique et culturelle de Piopolis (ATCP) a concocté une programmation variée tout au long de l’été. Expositions, créations en direct et rencontres avec artistes et artisans seront offertes pour l’occasion à la Maison culturelle Laurier-Gauthier.



Les activités se dérouleront de 10h30 à 16h30 et l’entrée est gratuite, précise Nicole Charrette, conseillère municipale et présidente de l’ATCP. «L’objectif de l’Association c’est de dynamiser le village, de faire en sorte que la culture fasse partie intégrante de notre communauté», laisse-t-elle entendre.

Les 20 et 21 juillet, en plus des 17 et 18 août, Francine Martin, qui fabrique des maisons d’oiseaux fort originales, sera en exposition alors qu’une création en direct sera offerte le 20 juillet par le sculpteur Daniel Gambsy, qui conçoit des œuvres en bois à la scie à chaîne. L’assemblée générale annuelle de l’ACTP suivra à 16h dans la même journée.



L’artiste peintre Judith Ménard sera pour sa part sur les lieux pour une exposition du 26 au 29 juillet. De son côté, Arting (Annie Dumont-Roy) peindra un tableau sur place la fin de semaine des 17 et 18 août en plus d’exposer ses œuvres. Puis du 23 au 26 août, Sylvie Maheux exposera ses tableaux en plus de rencontrer les visiteurs. Enfin, le 31 août en soirée (heure à déterminer), le public aura droit à une prestation du conteur Harold Gilbert.



D’autres artistes et artisans viendront également à la Maison culturelle Laurier-Gauthier au cours de l’été. À signaler, l’exposition des œuvres qui seront mises à l’encan le 1er septembre à compter de 13h. Un comptoir lunch de la Popote créole sera aussi sur les lieux.



Comme à chaque année, la Maison culturelle Laurier-Gauthier est ouverte au public pour la visite La vie cachée des pierres, exposition permanente des œuvres de Laurier Gauthier, jusqu’au 3 septembre.