Place à La Criée de Pio - : Culture

Du 23 juin au 2 septembre 2024, l’Association touristique et culturelle de Piopolis (ACTP) a accueilli nombreux artistes et artisans, qui ont rencontré le public et démonté leur savoir-faire. Dans une ambiance festive, plus de 1000 personnes ont également visité l’exposition La vie cachée des pierres du premier étage. Pour le dernier week-end de la saison, l’Association a mis en place La Criée de Pio.



Cette première édition clôturera les activités de 2024 et mettra en place une activité de financement qui pourra être répétée chaque année.



La Criée de Pio aura lieu le dimanche 1er septembre de 11h à 16h, à la Maison culturelle Laurier-Gauthier. On y mettra en vente les œuvres offertes gratuitement par chaque artiste et artisan y ayant exposé durant l’été. Parmi celles-ci, l’ours sculpté à la scie à chaine par Daniel Gansby un artisan de la Beauce. Des meubles antiques, des bancs d’église, de l’argenterie et de la vaisselle seront également mis à l’encan.



La veille, le samedi 31 août à 15h, l’ATCP accueillera le conteur Harold Gilbert.