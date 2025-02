Nouvelle unité d’urgence pour Audet et Lac-Drolet - Richard Vigneault : Actualités Municipalité

Une amélioration majeure a été apportée à la sécurité et l’efficacité des services incendie des municipalités de Audet et de Lac-Drolet avec l’acquisition conjointe d’une nouvelle unité d’urgence.



En service depuis la mi-décembre, le projet a été réalisé au coût de 416 000 $ avec une contribution gouvernementale de 131 934 $, laissant une participation égale de 142 038 $ pour chacune des municipalités.



L’unité d’urgence, un véhicule polyvalent équipé pour répondre rapidement à diverses situations d’urgence, est mise à la disposition de chacun des services municipaux afin d’intervenir rapidement et de manière plus efficace lors d’intervention et d’assurer une couverture accrue pour la sécurité des citoyens, de prodiguer les premiers secours, de transporter des équipements supplémentaires et de servir de poste de commandement ainsi que de repos.



Ce projet commun des municipalités de Audet et Lac-Drolet démontre l’engagement de ces dernières à travailler ensemble pour offrir des services de qualité et efficaces, tout en optimisant les ressources disponibles.



Le maire de Lac-Drolet, Michel Ouellet, mentionne que «depuis 2015, nos municipalités ont débuté leur coopération, au niveau des services incendie, en partageant nos effectifs respectifs lors d’intervention et en partageant le directeur. Afin de renforcer cette belle collaboration, les municipalités ont le désir de poursuivre leurs efforts pour maximiser leur service par la mise en commun d’équipements. L’acquisition de l’unité d’urgence n’est qu’un début.»



La mairesse de Audet, Danièle Provencher, ajoute que «ce projet est un bel exemple de coopération entre nos municipalités et d'investissements qui profitent à notre collectivité. »

Les citoyens des deux municipalités vont bénéficier d’une protection accrue à diverses situations d’urgence. Cette acquisition a été rendue possible grâce au soutien financier du Fonds Région et Ruralité volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, un programme du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation destiné à soutenir les projets structurants pour les régions et les communautés rurales.