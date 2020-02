Le Turmel: fin de semaine en deux temps - Serge Lacroix : Sports

Jean-Kristophe Blais (Photo Serge Lacroix)

Au cours de la dernière fin de semaine, le Turmel Junior A de Lac-Mégantic était en action à deux reprises en affrontant, coup sur coup, les formations d’East Broughton et de Haute-Beauce. À domicile, vendredi soir, le Turmel a savouré la victoire au compte de 4 à 1 face à East Broughton avant de s’incliner, le lendemain, par la marque de 2 à 1 à l’aréna de Saint-Méthode, face à la formation de Haute-Beauce.

À domicile, vendredi dernier, face à East Broughton, la troupe méganticoise est parvenue à s’inscrire à la marque dès la période initiale sur le premier but de la soirée d’Anthonin Picard sur des aides d’Ulrick Turcotte et de Jean-Kristophe Blais. Malgré un départ plus difficile à l’attaque, les défenseurs auront sauvé la mise à plusieurs reprises pour permettre au Turmel de s’accrocher à cette mince avance. C’est en deuxième que le match s’est finalement joué. Deux buts des locaux inscrits en quinze secondes de jeu ont fait littéralement basculer la rencontre en faveur du Turmel. Un but de Jean-Kristophe Blais et le deuxième de la soirée d’Anthonin Picard, sur un puissant lancer, ont donc porté un dur coup à l’adversaire qui ne s’est jamais vraiment remis par la suite. Avant ces deux buts, les Méganticois avaient plongé dans l’indiscipline, récoltant notamment un désavantage numérique de quatre minutes qui aurait pu leur être fatal. Les visiteurs se sont finalement inscrits à la feuille de pointage en fin de période sur le but de Félix-Antoine Vachon.

En troisième période, malgré les nombreuses pénalités décernées, le Turmel a ajouté un but, celui de Nicolas Couture sur des passes de Gabriel Rioux et de Pierre-Olivier Lacroix, but inscrit en avantage numérique.

Le gardien partant du Turmel, Frédéric Gosselin, n’a pas été très occupé au cours de ce match mais il a su être solide au bon moment pour préserver la marque et donner le maximum de chances à son équipe de remporter le match. Il faut également souligner la performance de l’unité défensive des méganticois qui a été très alerte tout au long de la rencontre.

Défaite face à Haute-Beauce

Samedi soir, le Turmel rendait visite à la formation de Haute-Beauce du côté de l’aréna de Saint-Méthode. Avec un alignement plutôt réduit, la troupe méganticoise a connu bien des difficultés. À l’attaque, un seul but inscrit, celui de Nicolas Couture sur des aides de Raphaël Jacques et d’Ulrick Turcotte, en deuxième période. Possiblement la moins bonne performance de la troupe méganticoise au cours de ses dix derniers matchs.

Force est de constater que le Turmel a bien peu de marge de manoeuvre. Avec deux matchs à faire et la possibilité toujours présente d’améliorer son rang dans le circuit, il sera intéressant de voir comment l’équipe pourra réagir face aux formations de Coleraine et de Saint-Ephrem pour conclure ce calendrier régulier. Rappelons que la formation de Coleraine a savouré la victoire à chacune des occasions face au Turmel, cette saison. Un autre affrontement aura lieu contre le Garage Stéphane Turcotte de Saint-Ephrem. Les deux rencontres de la prochaine fin de semaine seront d’une importance capitale pour déterminer le classement final de cette saison et, par le fait même, l’adversaire du Turmel pour le premier tour éliminatoire qui débutera sous peu.