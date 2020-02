Un 20e Défi tout de blanc vêtu! - : Actualités

Depuis 20 ans, le Défi de la Gosford offre un spectacle enlevant. À l’arrière, Bernard Saucier, fondateur de l'événement, Guy Brousseau, maire de Woburn, François Jacques, député de Mégantic, Sylvie Plouffe de Câble Axion et Marc l'Écuyer, président d'honneur du 20e anniversaire du Défi et représentant de Desjardins. À

La 20e édition du Défi de la Gosford avait lieu le week-end dernier. Le beau temps de dimanche a attiré une foule de quelque 550 personnes, pour la compétition annuelle d’attelages de chien de traineau. Mais c’est la course à un chien destinée aux enfants qui a résolument volé la vedette!



La tempête de vendredi a freiné l’ardeur des participants, la plupart arrivant habituellement à Woburn la veille de l’événement. «Les routes étaient très dangereuses. Malgré le fait que la première course du samedi avant-midi ait été reportée à midi pour donner le temps aux coureurs de se rendre au mont Gosford, le nombre d’inscriptions a été moins élevé cette année que souhaité», explique Bernard Saucier, président fondateur de l’événement. Par conséquent, 18 équipes de la catégorie 6 chiens (13.2 km) ont pris le départ et 10 de la catégorie illimitée (habituellement entre 8 et 16 chiens pour 22.1 km). Des équipes de grande qualité, qui ont offert un très beau spectacle aux visiteurs. Une bourse de 10 000 $ a été partagée entre les coureurs.

Les jeux gonflables, la glissade, le feu de camp et l’amusant BBQ hivernal ont eu la cote auprès des familles. Des randonnées guidées en raquettes organisées par Sentiers frontaliers ont permis aux participants de découvrir le beau territoire du mont Gosford tout en observant les mushers à l’œuvre le long des sentiers.

La course à 1 chien prenait le départ le dimanche et a vu défiler plus de 25 enfants, dont plusieurs vivaient leur première expérience de traineau à chien. Leurs visages remplis de fierté à l’arrivée, au moment de recevoir leur médaille (tous les participants étaient gagnants) valaient amplement le déplacement. «Cet événement apporte du dynamisme dans la municipalité, mais rayonne aussi dans toute la région du Granit. Et 20 ans de dynamisme, ce n’est pas rien! Ça prouve que ça répond à un besoin dans le milieu», affirme Guy Brousseau, maire de Saint-Augustin-de-Woburn et président de Gestion Mont Gosford, organisation parrain de l’événement.

Les gagnants de la classe 6 chiens sont Michel Roy de St-Eugène (00:50:21,84), Jean François Gosselin de St-Lambert de Lauzon (00:50:40,82) et Yannick Vallières de Bécancour (00:53:20,37). Dans la classe illimitée: Jean-René Saucier de Cookshire (01:17:32,42), Jim Blair de Eden Mills Vermont (01:20:22,39) et Jake Robinson du Minnesota (01 :21:04,18).

Le Défi de la Gosford doit son succès à la confiance de plusieurs précieux partenaires, que l’organisation tient à remercier. Ces derniers apportent un soutien crucial au maintien de la qualité de sa présentation et lui permettent de demeurer un chef de file dans l’important circuit des courses d’attelage de chiens au Québec, tout en offrant gratuitement un événement hivernal majeur à la population de la région de Mégantic et des environs.