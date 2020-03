Luc Berthold : Â«Il est temps de se serrer les coudesÂ» - RÃ©mi Tremblay : ActualitÃ©s Coronavirus (COVID-19)

Afin de faire face à la crise du coronavirus, le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, annonce une série de mesures afin d’accompagner la population et les entreprises de la région. «Les trois bureaux de Mégantic-L’Érable de Thetford Mines, Plessisville et Lac-Mégantic vont demeurer ouverts afin de servir de lien entre les citoyens et les différentes mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral. Nous traversons une période difficile et il est très important que l’on se serre les coudes pour assurer la santé de tout le monde, tout en minimisant les conséquences économiques pour tous.»



Déjà fortement sollicités en temps normal, les services fédéraux devront répondre à une demande accrue au cours des prochaines semaines, Le personnel des trois bureaux de Mégantic-L’Érable sera présent pour accompagner les gens qui en auront besoin. «Nous travaillerons en collaboration avec les instances municipales et provinciales, les chambres de commerce et les organisations communautaires afin de nous assurer que personne ne soit laissé pour compte», d’indiquer le député par voie de communiqué.

Afin de respecter les consignes sanitaires, le député Berthold annonce l’annulation de toutes ses sorties publiques jusqu’au 20 avril, et les rencontres non essentielles seront faites par téléphone ou via les réseaux sociaux. Des rencontres en personne seront possibles sur rendez-vous seulement pour les situations urgentes. Des mesures strictes de lavage des mains seront prises aussi pour chacun des citoyens qui se présenteront dans l’un des trois bureaux, et les personnes avec les symptômes physiques seront invitées à communiquer avec nos services par téléphone.

Plusieurs citoyens sont inquiets pour leurs proches qui sont encore à l’étranger, en raison des difficultés à communiquer avec les services consulaires. «J’invite les gens à communiquer avec nous, pour nous faire part de leurs inquiétudes et pour nous mettre au courant des situations difficiles qui peuvent survenir. Quand on sait quelque chose, on peut agir. Mon équipe est là pour vous.»

Vous pouvez rejoindre le député sur Facebook, Twitter, par courriel ou par téléphone : sans frais le 1 866 770-2903, à Lac-Mégantic le 819 583-0074 ou luc.berthold@parl.gc.ca.

D’autres numéros de téléphone dont vous pourriez avoir besoin: pour les canadiens à l’étranger: 613 996-8885; pour l’assurance-emploi: 1 833-381-2725; information générale: 1 833 784-4397.