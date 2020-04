La technologie au service de l’Archidiocèse - : Actualités Coronavirus (COVID-19)

L'archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr

Même si les églises ne sont plus accessibles au public en raison de la COVID-19, l’Archidiocèse de Sherbrooke demeure présent. Depuis les dernières semaines, tout est mis en oeuvre afin de soutenir la foi des fidèles tout en préservant la santé et la sécurité de tous.



L’Archidiocèse de Sherbrooke a d’abord demandé aux paroisses de son territoire de reporter la distribution des rameaux qui devait avoir lieu le dimanche 5 avril prochain. En cette période où les sorties doivent être réservées pour les besoins essentiels, l’organisation considère qu’il ne serait pas opportun d’assurer la distribution dans un tel contexte.

«Avec cette mesure, nous souhaitons ainsi participer à l’effort collectif et assurer la santé et la sécurité de tous», explique l’archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr.

Les événements font aussi en sorte que les célébrations de la Semaine sainte ont été repensées. Grâce à la collaboration des télévisions locales de divers secteurs, les fidèles auront accès aux messes en direct ou en ligne. La Veillée pascale, célébrée à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke par Mgr Luc Cyr, sera quant à elle diffusée en direct via Youtube.

«Les prêtres célèbrent en prient en communion avec les fidèles. Même si nous ne pouvons nous réunir dans un lieu commun, il est encore possible d’unir nos coeurs grâce à la technologie. Les télévisions et radios locales offrent un service indispensable à la population et leur collaboration en cette période d’isolement est plus qu’essentielle», ajoute l’archevêque de Sherbrooke.

Afin de soutenir les personnes isolées, le service diocésain de pastorale a mis sur pied une ligne d’écoute. Pour toutes questions spirituelles, des prêtres et des personnes laïques qualifiées sont disponibles. Il est possible d’obtenir ce service en contactant les bureaux de la Basilique-Cathédrale Saint-Michel au 819-563-9934 poste 209 ou en ligne via le site diocesedesherbrooke.org.