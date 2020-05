De nouveaux travers s’imposaient - Rémi Tremblay : Actualités

Le changement de 500 travers de bois sous la voie ferrée du Canadien Pacifique a débuté il y a quelques jours. (Photo Pierre Lebeau)

Le Canadien Pacifique a amorcé il y a quelques jours le remplacement de 500 travers sur ses voies ferrées à Lac-Mégantic. Un rehaussement de cette section actuellement de catégorie 1, la catégorie la plus basse, vers la catégorie 2 qui permettra, une fois les travaux complétés, le passage de convois plus longs, plus rapides et probablement plus sécuritaires à travers le centre-ville.



«J’ai observé, jeudi dernier, un convoi de 85 wagons tirés par huit locomotives. Donc, le CP ne répare pas nos rails pour nous faire plaisir. Il n’a pas le choix de renforcer cette section afin d’y passer des convois plus lourds», remarque Robert Bellefleur, de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.

Des îlots de nouveaux travers, plus solides, sont apparus à certains endroits, aux abords de la voie ferrée, entre le centre-ville et le carrefour giratoire, dans le secteur Laval-Nord. «Cependant, s’ils sont plus solides, ces nouveaux travers sont loin d’être compatibles avec l’environnement. Ils sont tous fortement imbibés de créosote, de borate et de naphthénate de cuivre. Ce sont tous des polluants cancérigènes de types hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). L’odeur qui s’y dégage ne trompe pas. On les sent à très bonne distance», ajoute M. Bellefleur.

Ce dernier craint qu’avec le ruissellement de l’eau des fossés longeant la voie ferrée vers le lac Mégantic, le risque de contamination s’ajoute aux problèmes d’érosion et de sédimentation. «Il me semble qu’avec la voie de contournement à construire d’ici 2023, on aurait pu être plus écologique en employant des matériaux beaucoup moins contaminants pour cette section de voie ferrée qui est appelée à être démantelée dans trois ans!»