Naissance de l’Espace Mémoire : à venir, silhouettes et roches qui parlent! - Rémi Tremblay : Actualités

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, tenait à souligner sobrement le 7e anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic sur le site même de l’Espace Mémoire, à l’entrée nord du centre-ville, là où reposait autrefois le Musi-Café, l’établissement dans lequel plus d’une trentaine des 47 victimes du 6 juillet 2013 ont péri. «Une œuvre encore inachevée, comme le centre-ville en reconstruction», a-t-elle insisté.

La courte cérémonie à laquelle assistaient l’équipe municipale, les deux députés François Jacques et Luc Berthold, l’équipe d’architectes Pierre Thibault et Jérôme Lapierre, ainsi que les membres du comité de citoyens qui planchent sur le projet depuis trois ans et plusieurs citoyens s’est déroulée sous un ciel bleu, mettant davantage en valeur les éléments architecturaux. «Un lieu magnifique, imaginé et construit par les gens d’ici. Un projet rassembleur et mobilisant», a tenu à livrer d’entrée de jeu Julie Morin. Reconnaissant que la crise sanitaire décrétée à la mi-mars a eu un impact sur l’échéancier du mémorial, qui devait être complété le jour même de la commémoration, la mairesse a reconnu que «reconstruire nos vies et reconstruire notre ville demandent du temps! Vous serez témoins jour après jour de la naissance de l’Espace Mémoire.»

L’architecte Pierre Thibault dit avoir travaillé sur «un espace apaisant, mettant en relation les éléments importants du territoire et toute la communauté. Un lien avec le passé qui nous ébranle tous.»

L’œuvre, réalisée en collaboration avec l’entrepreneur Lafontaine et Fils et les aménagistes de Paysages François Lessard, sera complétée dans les prochains jours par le dessin de silhouettes étoilées gravées dans le bas des gradins, 48 en tout, «en hommage aux 47 victimes de la tragédie et une autre en hommage à la communauté marquée par la tragédie. Des silhouettes qui peuvent représenter toutes les personnes qui sont venues à Lac-Mégantic pendant et après la tragédie pour aider, soutenir et contribuer», d’expliquer l’architecte.

Autres éléments à venir, des mots gravés sur neuf roches posées ça et là devant les gradins, une idée de Liette Duquette. On pourra y lire, le long du parcours, du nord au sud: «L’avenir, la vie», «La vie renaît chaque jour», «Pour toujours, se souvenir», «Laisser percer la lumière», «Prendre le temps… là où il s’est un jour arrêté», «Prendre son envol», «Nos cœur rassemblés», «Sentir la présence» et sur la dernière «Avoir le courage, avancer».

«Ces roches-là pourraient nous en raconter des histoires. Elles sont beaucoup plus vieilles que la ville», de signaler Mme Duquette, précisant que l’idée des «roches qui parlent» lui a été inspirée par les quelque 300 mots laissés en bordure du site dans les semaines qui ont suivi la tragédie. Et la récupération de roches dans la portion incendiée du centre-ville.



L’architecte Jérôme Lapierre a évoqué le lieu comme «l’espace expérimentiel permettant le dialogue avec deux émotions, le recueillement et le rassemblement, pour célébrer à la fois la vie et le deuil. Un lieu pour tous, un lieu du quotidien, un lieu où le soir venu, les étoiles viendront nourrir ces roches qui nous parlent.»