Chez les petits Torrieux - : Actualités Tourisme et loisirs

Une visite à la Ferme des petits Torrieux est une occasion de contact avec les animaux.

S’ils ont eu peur de ne pas pouvoir accueillir des visiteurs cet été, les propriétaires de la Ferme des petits Torrieux, à Frontenac, ont remédié au problème posé par la crise sanitaire en concoctant un rallye qui respecte les règles de santé publique et de distanciation physique en vigueur.



Entrepreneurs créatifs et passionnés, Francis et Mélanie se dépassent constamment afin d’offrir des produits et des expériences qui se démarquent. Passant de la traditionnelle visite à la ferme, des soirées bières et saucisses ou des délicieux barbecues, ils ont comme beaucoup d’autres dû s’adapter à la situation. Il est maintenant possible d’organiser des événements qui prennent en compte les normes de ditanciation sociale. Ils ont donc travaillé d’arrache-pied pour créer un parcours permettant de découvrir leurs installations, mais surtout, de voir les animaux. Le rallye comprendra dix points découvertes et sera accompagné d’une fleur de glace comme rafraîchissement, en différentes saveurs.

Depuis le 23 juillet, il est donc possible d’aller visiter la ferme les jeudis de 13h à 19h et les samedis de 9h à 12h. Il y aura un départ toutes les 15 minutes afin de bien contrôler le nombre de personnes présentes sur le site.

Autres activités

Un camp de jour, les mercredis et jeudis de 9h à 15h est maintenant disponibles pour les enfants de 7 à 12 ans. Plusieurs activités y sont offertes, tel l’observation de la nature, les randonnées vers la rivière, le jardinage, les ateliers au sol avec chevaux, la participation aux travaux de la ferme, les contacts avec les animaux et bien plus.

Pour ceux et celles qui n’ont pas le pouce vert ou qui cherchent simplement une activité familiale alliant plaisir et gourmandise, il sera possible de faire l’autocueillette de légumes dans le jardin de la ferme: laitue, petits pois, fèves, citrouilles, concombres, oignons, fines herbes et bien plus.