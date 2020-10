Hommage à l’abbé Gilles

Notre histoire avec vous commence le 1er février 2015. À un moment où l’on est encore ébranlé par la tragédie de 2013. Tout le monde désire se relever, aller plus loin, mais en n’oubliant pas ceux que l’on a perdus. Continuer avec d’autres pasteurs… oui bien sûr, mais ça fait peur.



Et puis voilà, sans trop s’en apercevoir, tout le monde s’ouvre à votre gentillesse, à votre spontanéité. Votre façon de raconter des histoires qui se greffent à l’Évangile pas juste pour capter notre attention et nous faire rire, mais pour que nous comprenions mieux le message évangélique, nous tient en alerte. N’est-ce pas ainsi que Jésus enseignait? De plus, les changements que vous avez apportés dans nos célébrations du pardon, touchent les gens et les rapprochent de ce sacrement un peu délaissé.

Quelques rappels de notre histoire: 2015, inauguration à Noël de l’éclairage de l’église; 2017, c’est ensemble que nous avons vécu la première marche du pardon à travers la ville. Une démarche remplie d’intériorité et d’affirmation de notre foi; 2018 (5 et 6 juillet), la marche de l’église au cimetière et la messe commémorative du lendemain pour souligner le 5e anniversaire de décès de tant des nôtres, rapprochent jeunes et moins jeunes de toutes nos communautés et ravivent notre espérance; 2019, après des mois de préparation, la rénovation du vitrail commence enfin. Que d’heures de travail passées avec le comité du vitrail et le conseil de Fabrique, sans compter les recherches effectuées pour nous faire connaître la vie des personnages qui y sont représentés, comme le confirme la brochure que vous avez produite et distribuée gratuitement.

Parce que vous croyez que le théâtre est un moyen qui rejoint l’intelligence, l’imaginaire et le cœur, vous nous avez fait vivre l’an dernier une retraite pendant laquelle nous avons pu nous familiariser avec des personnages, hommes et femmes de foi et d’audace, qui ont bâti notre pays, Ce moment souffle un vent d’ouverture: ce n’est pas seulement une paroisse mais une communauté élargie qui y participe et découvre le goût de travailler ensemble.

Juin 2019 : l’ordination presbytérale de Francis Morency que vous avez guidé et accompagné pendant deux ans réunit tous les paroissiens dont vous êtes le Pasteur. C’est dans une église remplie que nous célébrons cet heureux évènement.

Nous ne pouvons raconter notre histoire avec vous, sans parler du « neuf » que vous avez créé dans notre communauté, non seulement par ce que nous venons d’évoquer, mais aussi par les livres que vous avez écrits et par les rallyes-catéchèse que vous avez bâtis afin de nous instruire sur des réalités de la foi et de notre religion. Du «neuf» aussi par votre adhésion totale à la nouvelle catéchèse mise en place par nos animatrices de pastorale.

Nous tenons à souligner un aspect révélateur de Gilles au chapitre des funérailles : le soin qu’il y apporte! Qu’il s’agisse des funérailles d’un défunt bien connu dans une église pleine ou dans l’intimité d’une famille plus humble, vous faites preuve de la même présence empathique et affectueuse. Toujours une parole de Dieu bien choisie et une homélie bien adaptée à chacun. Toujours un vibrant message de foi et d’espérance!

Nous pourrions souligner plein d’autres célébrations spéciales: celles de nos Semaines saintes, des Fêtes de Noël, de nos Jubilés d’amour... toujours présidées avec joie, profondeur et souci d’adaptation aux différents publics.

Nous garderons en mémoire le chant de la consécration que vous nous livriez avec la chorale lors ces circonstances particulières, chant qui nous donnait des frissons au point même de nous mouiller les yeux.

Nous avons tant de projets encore, mais voilà, la COVID nous coupe les ailes. On a un peu l’impression d’entrer en hibernation, mais l’espoir est là, on va se reprendre. Et puis, encore une fois, ce n’est pas la suite espérée… vous nous annoncez votre départ.

Au moins, ce départ coïncide avec la fin de semaine de l’Action de Grâce! Ce qui nous permet de remercier le Seigneur pour cette belle et bonne histoire que nous avons vécue avec vous.

Cette reconnaissance, elle s’adresse aussi à vous personnellement. La paroisse a voulu vous l’exprimer par le don qui vous a été remis par le conseil de Fabrique et aussi par les mots du cœur que plusieurs paroissiens de Ste-Agnès ont voulu vous dire. S’ajoutent à cela, les dons et les remerciements de la Paroisse St Jean Vianney. D’autres paroisses dont vous êtes le Pasteur s’associent aussi à tous ces remerciements.

Reçevez, cher Gilles, notre merci très sincère pour nous avoir beaucoup aimés et nous l’avoir prouvé par le don total de votre personne, par la confiance accordée à vos équipes de travail et par votre dévouement à parcourir, beau temps mauvais temps, les magnifiques mais éloignés paysages de nos 14 communautés paroissiales, nous apportant ainsi la présence du Christ et le témoignage d’un prêtre heureux de l’être.

Finalement, on va continuer sans vous, mais notre histoire n’aura pas de fin puisque l’amour ne meurt pas. Nous vous gardons au-dedans de nous, en attendant de vivre plus tard la retraite que vous avez concoctée pour nous. Peut-être pourrons-nous alors fêter votre 40e ou 41e anniversaire de vie sacerdotale!

Nous vous souhaitons de vivre d’autres belles histoires de communion dans les paroisses où Dieu vous appelle. Qu’Il vous garde la santé et le cœur plein d’Amour!

Le comité d’animation pastorale