(Texte en hommage à Claude Paradis, décédé le 11 novembre dernier)



Mon très cher ami Claude,

La grande tristesse de t’avoir perdu ne peut faire oublier l’immense bonheur de t’avoir connu! Ce bonheur tu le trouvais en tentant de tout faire pour rendre heureux ton entourage, ta famille, ta compagne, tes amis et tous tes proches.

Comme tu le disais parfois, on apprend plus en écoutant qu’en parlant! Et tu savais écouter que ce soit un ministre, un employé d’usine, un dirigeant d’entreprise, un jeune en quête d’avenir…

Tu inspirais le respect parce que tu savais respecter les autres. La profondeur de ton regard sur les personnes et les évènements, ta capacité d’analyser les situations avec sagesse et détermination vont rester une grande source d’inspiration pour tous ceux qui ont eu la chance de te côtoyer ou de travailler à tes côtés.

Ta capacité d’attirer et de rassembler avec une grande générosité était hors du commun. Naturellement tu étais devenu le patriarche de ta famille ainsi que, pour tes proches et amis, le chêne auprès duquel on pouvait se reposer, échanger et trouver le chemin pour résoudre des situations parfois difficiles ou simplement passer un bon moment dans la joie et la sérénité.

Après 35 ans de profonde amitié et d’association dans de nombreuses entreprises, nous étions devenus comme un vieux couple et des frères d’armes! Il suffisait parfois d’échanger seulement un regard pour savoir ce que l’autre pensait. Durant toutes ces années, tu m’as toujours soutenu inconditionnellement. Cela peut paraître à peine croyable mais durant notre longue relation amicale, jamais de nuage entre nous. Le respect, la confiance mutuelle, la volonté de bâtir un monde meilleur par notre contribution au développement économique de la région de Mégantic, c’est ce qui nous animait.

Mon cher Claude, il n’y aura jamais assez de mots pour t’exprimer ma gratitude, parce que tu m’as permis de devenir qui je suis, et non plus, jamais assez de mots pour exprimer toute la peine que je ressens à la suite de ton départ, mais le bonheur de t’avoir connu est maintenant ancré dans mon cœur.

Au revoir Claude,

Gilles Pansera