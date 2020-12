Prendre soin de soi en aidant les autres - Claudia Collard : Actualités

Kim Sherman a ressorti sa machine à coudre pour fabriquer des cache-cou à partir de fibres recyclées.

Si la pandémie apporte son lot de stress, elle peut aussi devenir une occasion de se tourner vers ceux qui vivent une situation plus difficile que la nôtre. Mue par sa pulsion naturelle d’aider son prochain, Kim Sherman a initié un mouvement citoyen avec Les p’tits joyeux d’hiver, destiné à la cueillette et la distribution d’accessoires pour tenir les enfants au chaud durant la saison froide.

Depuis la mise en place des me- sures sanitaires, en mars dernier, Kim s’évade du stress comme elle peut. «Au début, j’étais en mode survie, paniquée. Au bout d’une semaine et demie, je me suis dit que la vie était encore là.» Adepte de la marche, elle nourrit ses sens de la nature environnante. En mai, elle s’affaire à ramasser des détritus en bordure du lac, puis s’implique par la suite dans le jardinage collectif avec Les Incroyables comestibles. L’automne arrivé, elle cherche et trouve une nouvelle idée.





«En faisant mon grand ménage, j’ai récupéré plusieurs vêtements et j’ai décidé de me servir du tissu pour fabriquer des cache-cou pour les enfants», raconte Kim Sherman, ajoutant que des dons sollicités dans différents commerces et via la page Facebook de l’équipe de proximité ont rapidement afflué. Si bien qu’en plus de 150 cache-cou, dont 118 fa- briqués de ses mains, elle a distribué à ce jour pas moins de 110 paires de mitaines et 200 tuques dans les deux écoles primaires de Lac-Mégantic et les CPE. On retrouve également des accessoires dans l’armoire placée à proximité du FrigoDons, au coin des rues Salaberry et Daniel.





«Les enfants sont tellement précieux! Ils ont besoin d’aller dehors; c’est important qu’ils soient habillés chaudement, qu’ils aient des mitai- nes de rechange lorsqu’elles sont mouillées. Avec la pandémie, les familles vivent beaucoup de stress; c’est une façon d’en prendre soin», partage Kim tout simplement.





«C’est à moi avant tout que ça fait du bien», précise-t-elle, encourageant toutes les personnes ayant du talent en couture ou en tricot à se joindre au mouvement. Déjà plusieurs bénévoles composent le groupe citoyen Les p’tits joyeux d’hiver. Son initiatrice souhaite que cette collecte pour redistribution soit reprise dans l’en- semble des municipalités de la MRC du Granit et ce, d’année et année.