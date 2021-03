Soirée avec Cédrik et Georgette - : Culture Musique

Dans la jeune vingtaine, l’auteur-compositeur-interprète Cédrik St-Onge dispose déjà d’une grande maturité musicale. Son premier album, Et si j’étais à des années-lumière, regroupe 14 pièces riches en textures sonores et dont les paroles reflètent une sensibilité à fleur de peau. Un rendez-vous le vendredi 26 mars, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac, en plateau double avec Georgette.

Avec ses mélodies planantes, Cédrik St-Onge transporte le public en apesanteur, figeant temps et émotions dans un spectacle immersif envoûtant. Il réussit avec brio cet exploit de transposer sur scène l’exploration sonore qui caractérise ses œuvres, dont il signe la réalisation et le mixage en plus des paroles et musique.





Proposant une pop-choc accrocheuse au dessein féministe et engagé sur une trame musicale délicate et sucrée, Georgette fait le pari de mélanger l'ombre et la lumière. Cette dualité est à l'image de la vraie vie, remplie de zones grises, allant du très pâle au quasi-ébène.





Originaire de Caplan en Gaspésie, Cédrik St-Onge a pris son envol à la suite de sa participation au Camp de la chanson à Petite-Vallée en 2015, plus particulièrement lors d’un atelier destiné aux 14-17 ans donné par Catherine Major et Jeff Moran. Fasciné par ce guitariste folk nuancé aux chansons imprégnées de présence silencieuse et habitée, ce dernier devient son mentor, lui assurant un suivi constant.





Grandement inspirée par la nouvelle génération d'artistes féminines pop francophones, dont Angèle et Clara Luciani, Georgette c'est la force qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Elle fait de la musique professionnellement depuis 15 ans, ayant été membre fondatrice du groupe montréalais Motel Raphaël pendant huit ans.