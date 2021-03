Deux tragédies, même promesse vide!

M. Trudeau, la voie ferrée de contournement de Lac-Mégantic, huit ans après la tragédie, malgré votre annonce solennelle, reste une vulgaire promesse en route vers l’abus de confiance. Nous avons composé le 911 pour nous entendre dire qu’il n’y a plus personne au numéro composé. Si la Ville n’est plus le maître d’œuvre, qui a pris le relais?

M. Trudeau, quand vous êtes venu confirmer la voie de contournement, vous me sembliez sincère. Que s’est-il passé ou, si vous préférez, pourquoi ne se passe-t-il rien? Au lendemain de la tragédie, vous avez pleuré avec nous. Depuis, vous avez été élu une première fois, puis une deuxième sans compter que vous vous apprêtez à aller chercher un troisième mandat. Le problème n’est pas encore réglé. Pourtant, la solution vous appartient. Il serait temps de passer de la parole aux actes.





M. Trudeau, pendant que le dossier piétine, le CPR, lui, s’empresse de colmater à la va vite les failles de son réseau pour profiter de la fermeture de Keystone XL et tantôt, de celle d’Enbridge si la gouverneure du Michigan va au bout de ses intentions. C’est le cœur serré et les poings fermés que nous verrons les longs convois de la mort traverser le centre-ville et hurler leur droit de passage parce qu’eux ont des droits qu’on ne nous reconnaît pas. Il ne faut surtout pas froisser l’économie même subventionnée, mais la sainte Piastre, elle, peut sans sourciller perturber toutes les vies qu’elle veut. Le CPR qui salive devant les profits et les primes au rendement se préoccupe d’abord et avant tout de la valeur de ses actions bien plus que de la sécurité d’une population encore sous le choc. La preuve, elle est restée de marbre devant le drame et elle a refusé de se joindre au fonds collectif d’indemnisation. Pour la compassion, elle du chemin à faire pour nous convaincre du contraire.





M. Trudeau, entre 1881 et 1885, on a parachevé la voie ferrée transcontinentale reliant Montréal à Vancouver en… quatre ans! Cela représente 5 500km de rail. Ici, on mettra sans doute douze ans à construire douze kilomètres. À ce rythme, il aurait fallu prévoir 5 500 ans pour relier l’Atlantique au Pacifique. En 1923, trois cents hommes ont refait, en dix jours, les cent milles de la voie ferrée entre Mégantic et Farnham, sans perturber la circulation ferroviaire. Ils ont remplacé les rails de 85 livres à la verge par des rails de cent livres à la verge. Quand on veut, on peut. On a beau prétendre avoir la volonté, si le cœur n’y est pas, l’espoir est une illusion; la promesse, un mensonge et les larmes, du cinéma.





Paul Dostie Lac-Mégantic