Rencontre intime avec Pierre Lapointe - Claudia Collard : Culture Musique

Pierre Lapointe a comblé ses spectateurs, le 8 avril à la Salle Montignac.

Le soir du 8 avril, Pierre Lapointe a choyé le public de morceaux choisis, aux textes introspectifs, touchant souvent aux blessures du cœur. Loin d’alourdir l’atmosphère, l’auteur-compositeur- interprète a su rendre l’ensemble léger, ponctuant ses chansons de blagues aux accents d’autodérision.

«Est-ce que des gens parmi vous ont vécu une séparation récemment?», a-t-il lancé d’entrée de jeu aux spectateurs réunis dans la Salle Montignac. Personne n’ayant répondu par l’affirmative, il a enchainé qu’il en était mieux ainsi compte tenu du programme musical de la soirée. Un répertoire de chansons où l’amour se casse, déchire, rend immensément triste.





«J’aime bien faire des blagues mais mon spectacle ne s’y prête pas», partage-t-il, conservant ce côté humoristique entre chaque morceau et même pendant la chanson à l’occasion. Plusieurs fois, il se révèle, comme dans Le monarque des Indes, qui raconte une histoire de coup de foudre. On se laisse bercer par Amour bohème comme par Six heures d’avion nous séparent, pièce enregistrée originalement avec Mika. En cette période où le beau temps se réveille, on a même droit à des chansons tirées de son album de Noël Chansons hivernales, «pour ajouter un peu de «ark» à la pandémie», précisera-t-il pince-sans-rire.





Rideaux brillants et piano comme unique instrument composaient le décor de cette prestation aux allures de récital intime. Se prêtant bien à la confidence, comme celle qui a mené à la création de la chanson Maman, papa, où Pierre Lapointe s’est inspiré du cas vécu par un ami, dont les parents n’ont pas accepté l’homosexualité. Un texte coup de point se concluant par L’amour est le plus beau trésor et ceux qui aiment n’auront jamais tort.